Nouveau Conseil des ministres : les enjeux de main-d'oeuvre doivent figurer en tête de liste des priorités du gouvernement selon l'Ordre des CRHA





MONTRÉAL, le 20 oct. 2022 /CNW/ - L'Ordre des conseillers en ressources humaines félicite le ministre du Travail, Jean Boulet, et la nouvelle ministre de l'Emploi, Kateri Champagne Jourdain, et leur offre sa pleine collaboration dans le développement et l'implantation des initiatives de leur gouvernement qui toucheront la qualité et à la disponibilité de la main-d'oeuvre.

«?La pénurie de main-d'oeuvre devrait figurer en tête de liste des priorités du gouvernement et nous avons hâte de pouvoir échanger avec les ministres qui s'attaqueront à cet enjeu. Que ce soit en matière de travail, d'emploi, d'éducation, d'immigration ou d'économie et d'innovation, les solutions sont multiples et aucune piste ne devrait être négligée?», a commenté la directrice générale de l'Ordre, Manon Poirier, CRHA.

La pénurie de main-d'oeuvre s'est accentuée avec la pandémie et la situation pourrait se détériorer au moins jusqu'en 2030 selon les experts. Elle engendre une pression sur les employeurs qui doivent ralentir leur croissance, sur les travailleurs qui se retrouvent avec une charge de travail accrue, ainsi que sur les consommateurs qui se heurtent à une réduction de l'offre pour plusieurs produits et services.

Les priorités de la profession

Durant la campagne, l'Ordre a interpellé tous les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale afin qu'ils prennent position sur les priorités de la profession en matière de politiques publiques, notamment lors d'un débat tenu le 19 septembre dernier.

Pour l'Ordre, le Québec doit miser sur l'agilité, l'accessibilité et la qualité du système d'éducation et d'enseignement supérieur avec une vision à long terme des besoins du monde du travail en matière de formation et de requalification. Le Québec doit bâtir une société active et inclusive qui favorise la prolongation de carrière pour les travailleurs expérimentés, l'intégration en emploi des personnes en situation de handicap, ainsi que l'immigration économique. Le Québec doit également continuer de faciliter l'implantation du virage numérique au sein des organisations, surtout auprès des PME, ainsi que l'acquisition des compétences que ce virage nécessite.

Compte tenu de l'ampleur des défis des organisations en matière de gestion des ressources humaines, l'Ordre estime qu'il est fondamental de faciliter l'accès des organisations à des professionnels compétents qui sauront les accompagner sur ces nombreux fronts.

Par ailleurs, afin d'éviter les dérapages, l'Ordre invite le gouvernement à combler le retard du Québec dans l'encadrement législatif du travail chez les jeunes d'âge scolaire. L'Ordre espère que les travaux menés actuellement par le Comité consultatif du travail et de la main-d'oeuvre (CCTM) feront par la suite l'objet de suivis concrets de la part du gouvernement.

À propos de l'Ordre

Regroupant près de 12?000 professionnels agréés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des employés. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement des CRHA | CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être des employés. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org.

SOURCE Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Communiqué envoyé le 20 octobre 2022 à 17:14 et diffusé par :