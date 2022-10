L'AQCS assure son entière collaboration à Bernard Drainville, ministre de l'Éducation





QUÉBEC, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) félicite et assure son entière collaboration à Bernard Drainville, nommé aujourd'hui ministre de l'Éducation.

Le ministre pourra compter sur la vision terrain et l'expertise des cadres scolaires membres de notre Association, devant les nombreux enjeux du réseau de l'éducation, dont la pénurie de main-d'oeuvre et le financement de l'entretien des bâtiments. Cette collaboration entre l'AQCS et le gouvernement évolue d'ailleurs depuis 50 ans, au bénéfice de la réussite éducative des élèves de partout au Québec.

Profil de l'AQCS

L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) représente plus de 2?900 cadres oeuvrant au sein des 72 centres de services scolaires et commissions scolaires du Québec. Ils sont le rouage essentiel du réseau scolaire québécois. Ils occupent des fonctions de conseil et d'encadrement dans les centres administratifs, les écoles primaires et secondaires ainsi que dans les centres de formation professionnelle et de formation générale des adultes.

