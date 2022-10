L'Alliance salue le retour de Caroline Proulx en tant que ministre du Tourisme





QUÉBEC, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Alliance de l'industrie touristique du Québec, son conseil d'administration et toute l'équipe tient à féliciter chaleureusement madame Caroline Proulx pour sa nomination au titre de ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière.

Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec une femme dédiée et passionnée qui a notamment été une excellente ambassadrice de la destination au cours des quatre dernières années. Elle pourra poursuivre le déploiement de la vision qu'elle a proposée pour le tourisme de demain avec une connaissance intime de notre secteur économique et de ses divers acteurs.

Le tourisme est en effet un secteur économique clé de la vitalité des régions du Québec comme l'indiquait le gouvernement dans son dernier budget. La nouvelle réalité dans laquelle nous naviguons amène de grands défis pour maintenir la position du Québec dans un environnement hautement concurrentiel. La phase de transformation dans laquelle nous sommes engagés nécessitent un travail d'équipe et de collaboration de toutes les parties prenantes de l'industrie touristique pour accompagner les entreprises et leurs équipiers.ières.

L'Alliance, l'ensemble du réseau associatif et les entreprises, qui s'impliquent étroitement dans la relance de ce secteur économique, demeureront des partenaires de premier plan pour le gouvernement afin de contribuer, avec le ministère du Tourisme et sa ministre en titre, à porter la destination encore plus loin.

« C'est une belle surprise pour nous de savoir que nous pourrons continuer de compter sur les qualités, la présence soutenue et le leadership de Mme Proulx. Dans un contexte très compétitif, nous sommes prêts à poursuivre le travail d'équipe essentiel pour positionner le Québec comme une destination de premier plan. Une destination qui tient en compte la relation humaine entre les voyageurs.euses, ses entreprises, ses travailleurs.euses, ses communautés et l'environnement pour assurer sa prospérité. »

Martin Soucy, président-directeur général

À propos de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

L'Alliance s'engage à faire du Québec une destination touristique prospère, durable et responsable de calibre mondial. Elle est le porte-voix de 10?000 entreprises touristiques, réunies au sein de plus de 45 partenaires associatifs régionaux et sectoriels. Partenaire de réussite de l'industrie qu'elle rassemble, concerte et représente, l'Alliance soutient et participe au développement de l'offre et à la mise en marché touristique du Québec. Elle est mandataire du ministère du Tourisme pour la mise en marché de la destination sur les marchés québécois, canadiens et internationaux. L'Alliance contribue ainsi au rayonnement de la destination et à l'accroissement des retombées économiques au Québec.

