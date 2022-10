Les pêcheurs de homard canadiens passent aux déclarations électroniques





CHANDLER, Québec, 20 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les journaux de bord électroniques pour les pêches sont essentiels au traitement et à l'analyse dans les meilleurs délais des déclarations de capture et à la gestion durable des pêches canadiennes. Depuis 2018 au Québec, les pêcheurs utilisant JOBEL ont démontré que leur activité de pêche est conforme aux exigences nationales et internationales. Aussi, Pêches et Océans Canada, les pêcheurs et les scientifiques disposent maintenant des informations nécessaires pour évaluer la pérennité de la pêche au homard au Québec. En effet, les pêcheurs de homard de la Gaspésie ont pu fournir au Marine Stewardship Council des informations précises sur l'impact de leurs activités sur les autres espèces lors du processus de certification de leur pêche printanière.



Aujourd'hui, avec l'implantation de JOBEL à travers le Canada et une toute nouvelle version du journal de bord électronique (JBE) multi-espèces, l'ensemble des pêcheries canadiennes de homard et le MPO font un pas en avant. Les pêcheurs peuvent non seulement déclarer leurs captures, les prises accessoires et les interactions avec les espèces en voie de disparition dans les meilleurs délais, mais le MPO peut également gérer électroniquement les interactions avec les espèces de mammifères marins ainsi que les engins de pêche trouvés et perdus. Les pêcheurs peuvent également avoir une bonne vision concernant les appâts utilisés dans leur pêche, connaissance particulièrement importante à une époque où le MPO a imposé un moratoire sur la pêche du maquereau et du hareng.

Les pêcheurs ont toujours été impliqués dans la protection des océans dont ils dépendent pour vivre et se sont activement engagés dans la transition vers les journaux de bord électroniques. Les pêcheries canadiennes ont fait face à de multiples défis au fil des ans et les pêcheurs de homard indépendants du Québec désireux d'avoir un outil au service de leurs pêcheries durables qui répond à leur réalité ont développé et mis en place le JOBEL, le premier et unique journal de bord électronique canadien pour la déclaration de pêche qualifié à partir de 2018 par le ministère des Pêches et des Océans Canada. Aujourd'hui, alors que la solution devient nationale, d'autres organisations de pêche comme l'Union des pêcheurs des Maritimes (UPM) se sont jointes au Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie (RPPSG) pour mener et soutenir les pêcheurs dans la transition vers l'utilisation obligatoire des JBE d'ici 2024. .

Développé par des pêcheurs indépendants pour les pêcheurs, le journal de bord électronique JOBEL a reçu en 2019 le prestigieux prix Mercure des applications web et mobiles.

Avec un bilan positif de plus de 135 000 déclarations de captures électroniques dans le golfe du Saint-Laurent, le journal de bord électronique a été massivement adopté par les pêcheurs pour la pêche au homard, au crabe des neiges, au hareng et à la crevette.

Les organisations de pêcheurs indépendants telles que le RPPSG et l'UPM sont conscientes que les données électroniques sur les ressources naturelles nationales nécessitent des protections spécifiques pour garantir que les intérêts privés et étrangers n'utilisent pas à des fins commerciales les informations stockées sur des serveurs privés. Elles s'engagent donc ensemble dans la gestion du JBE JOBEL pour offrir à leurs membres le plus haut niveau de confidentialité au-delà des protections actuellement prévues par la loi. D'autre part, ces mêmes organisations s'assurent que JOBEL reste sous le contrôle exclusif des pêcheurs indépendants canadiens.

