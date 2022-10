Le Regroupement des récupérateurs et des recycleurs des matériaux de construction et de démolition du Québec (3R MCDQ) salue la nomination de M. Benoit Charette à titre de ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques





SAINTE-JULIE, QC, le 20 oct. 2022 /CNW/ - Le Regroupement des récupérateurs et des recycleurs des matériaux de construction et de démolition du Québec tient à féliciter M. Benoit Charette pour sa nomination à titre de ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

« D'importants enjeux environnementaux, économiques et sociaux sont au coeur de nos préoccupations et nous sommes désireux de poursuivre l'avancement des projets en cours avec M. Benoit Charette qui pourra compter sur l'entière collaboration de l'ensemble des membres du 3R MCDQ afin de relever les défis auxquels fait face notre secteur. », déclare le directeur général du 3R MCDQ, M. Johnny Izzi.

À propos du 3R MCDQ

Depuis maintenant 26 ans, le 3R MCDQ est l'association reconnue d'intervenants du secteur de la récupération et du recyclage des matières issues des travaux de la construction, de la rénovation et de la démolition au Québec.

Par ses actions, le Regroupement contribue à l'amélioration des conditions de développement de ses membres pour augmenter significativement les quantités et la qualité des matières résiduelles valorisées. Le terme « valorisation » est ici utilisé au sens large et englobe le réemploi, le recyclage et la valorisation dans le respect de la hiérarchie des 3RVE.

Acteur incontournable au Québec, grâce à son expertise et à sa crédibilité auprès des instances gouvernementales et des organismes publics et institutionnels, le 3R MCDQ regroupe aujourd'hui plus de 230 entreprises membres .

SOURCE 3R MCDQ

Communiqué envoyé le 20 octobre 2022 à 16:07 et diffusé par :