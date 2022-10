Invitation aux médias - Réseau express métropolitain : Mise-à-jour du projet

Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et l'autoroute 25 en direction de Montréal, sur l'autoroute 40 en...

CDPQ Infra convoque les médias afin de procéder à un état d'avancement du projet et faire le point sur les programmes de tests initiés....