Hydro-Québec participera au Comité sur la transition énergétique et l'économie





MONTRÉAL, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec accueille favorablement la décision du premier ministre du Québec de mettre sur pied et de présider lui-même un nouveau comité voué à la transition énergétique et à l'économie. Nous partageons l'objectif d'utiliser notre électricité propre pour décarboner l'économie du Québec et de le faire en créant de la valeur pour les générations actuelles et à venir.

« Le Québec s'est engagé dans un ambitieux projet de transition énergétique la création de valeur devra se faire à la fois sur les plans économique, social et environnemental, souligne Sophie Brochu, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec. Notre succès collectif reposera en bonne partie sur notre capacité à prendre les bonnes décisions. En réfléchissant à notre avenir énergétique, il nous faut plus que jamais compter, planifier et établir des priorités en tenant compte de l'ensemble des défis qui se présentent devant nous. Le Comité sur la transition énergétique et l'économie s'inscrit dans cette perspective et j'y participerai activement. »

Autant le Conseil d'administration que la direction d'Hydro-Québec demeurent pleinement engagés à faire en sorte que l'entreprise puisse accomplir sa mission et réussir une transition énergétique qui permettra au Québec de migrer vers une économie sobre en carbone tout en créant de la richesse.

« Je salue la composition paritaire du Conseil des ministres et la nomination de la première femme autochtone à titre de ministre », conclut Sophie Brochu.

SOURCE Hydro-Québec

Communiqué envoyé le 20 octobre 2022 à 15:56 et diffusé par :