BMO Entreprises annonce des nominations à sa direction du Québec

René Douville est nommé conseiller spécial, BMO Entreprises, Canada

Viviane Croux est nommée nouvelle chef, Financement des grandes entreprises, Québec

MONTRÉAL, le 20 oct. 2022 /CNW/ - BMO Entreprises a annoncé aujourd'hui deux nominations à sa direction pour soutenir ses priorités stratégiques au Québec.

René Douville a été nommé conseiller spécial, BMO Entreprises, Canada. La nomination de M. Douville fait suite à sept années passées en tant que chef, Financement des grandes entreprises au Québec et à une expérience réussie de supervision de la croissance de BMO Entreprises dans la province. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Douville continuera de travailler étroitement auprès des partenaires de BMO Marchés des capitaux et des chefs d'entreprises familiales de Gestion privée. La nomination prend effet le 1er novembre.

« L'engagement et le solide leadership de René au Québec ont été un élément moteur de la croissance de BMO Entreprises au Québec. Nous lui sommes reconnaissants de son leadership continu et nous nous réjouissons de son nouveau rôle de conseiller spécial, a indiqué Christine Cooper, chef, BMO Entreprises, Canada. »

Viviane Croux a été nommée chef, Financement des grandes entreprises, Québec. Dans ses fonctions, Mme Croux supervisera BMO Entreprises au Québec et dirigera l'équipe de Financement des grandes entreprises. Comptable professionnelle agréée comptant plus de 20 ans d'expérience dans le secteur financier, Mme Croux possède une expérience unique : elle a travaillé dans le domaine des marchés des capitaux, a dirigé des équipes du secteur de la gestion de patrimoine et, au cours des cinq dernières années, a développé des services bancaires aux grandes entreprises de premier ordre. Viviane entrera dans ses nouvelles fonctions le 1er novembre et relèvera de Christine Cooper, chef, BMO Entreprises, Canada.

« Nous sommes ravis d'accueillir Viviane au sein de BMO, affirme Grégoire Baillargeon, président désigné, BMO Groupe financier, Québec. Cette nomination témoigne de notre engagement continu à aider nos entreprises clientes au Québec à progresser en leur offrant les ressources et la force d'une banque locale aux capacités mondiales, ainsi que les connaissances locales nécessaires pour personnaliser les solutions en fonction de leurs besoins distincts. Nous sommes impatients de poursuivre la croissance de BMO Entreprises au Québec sous le leadership expérimenté de Viviane et de mobiliser l'ensemble de BMO au service de nos clients. »

Pour la huitième année consécutive, BMO a été reconnu en tant que Meilleure banque commerciale au Canada par le magazine World Finance.

Des photos et des notes biographiques sont disponibles ici : René Douville, Viviane Croux

