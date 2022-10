Bitume Québec salue la nomination de Geneviève Guilbault à titre de nouvelle ministre des Transports du Québec





MONTRÉAL, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Tout en reconnaissant la qualité du travail de son prédécesseur, François Bonnardel, Bitume Québec a salué aujourd'hui la nomination de madame Geneviève Guilbault, à titre de nouvelle ministre des Transports du Québec; la seconde femme de l'histoire du Québec moderne à assumer cette fonction stratégique pour l'ensemble de l'économie du Québec. L'ancêtre du MTQ actuel, le ministère des Transports et des Communications avait été piloté de 1964 à 1966 par la première femme de l'histoire à accéder au Conseil des ministres, madame Claire Kirkland-Casgrain, avant d'absorber à l'époque le ministère de la Voirie avec la responsabilité de la gestion des autoroutes.

Le président de Bitume Québec, Tytus Zurawski, s'est dit persuadé que la connaissance intime de l'écosystème du secteur public et des enjeux reliés à la protection et au maintien du patrimoine routier national de madame Guilbault saura guider la nouvelle ministre dans l'élaboration et le développement de nouvelles politiques proactives susceptibles de bonifier encore plus le bilan routier dont on dit que près de 70 % des routes est actuellement en bon état, et qu'un peu plus de 50 % du réseau supérieur est, lui, en très bon état.

Ce dernier a insisté sur le fait que Bitume Québec, comme association regroupant la majorité des joueurs de l'industrie du bitume, des enrobés et de l'entretien routier, était disposée à contribuer à relever l'ensemble des défis de premier plan qui se posent à la nouvelle ministre en termes, notmment, de réduction du déficit de maintien des actifs et de renouvellement des infrastructures. Incidemment, Bitume Québec se réfère au récent Avis du Comité d'experts indépendants (CEI) du ministère révèle que le déficit de maintien d'actifs du réseau routier s'est encore accru, passant de 16,4 G$ à 18,7 G$. Cela est sans compter que ledit comité a soulevé le besoin d'intégrer une approche ministérielle systématique d'adaptation aux changements climatiques au processus de programmation des travaux routiers.

Le président de Bitume Québec a poursuivi en mentionnant que les membres de son association possédaient toute l'expertise utile et nécessaire à l'atteinte des objectifs gouvernementaux, allant des plus modestes au plus audacieux, reliés à la question du réseau routier national composé de 325 000 km de routes, dont 31 000 km d'autoroutes, de routes nationales, régionales et routes collectrices en plus des quelque 11 000 structures sises sur le réseau du MTQ et sur le réseau routier municipal. Celui-ci compte 107 000 km de routes, de rues et de chemins locaux. « Le défi est de taille mais pas insurmontable, » d'enchaîner monsieur Zurawski.

Paraphrasant l'une des conclusions de l'Avis du Comité d'experts indépendants (CEI) du MTQ à l'effet que des améliorations importantes ont été mises en place en matière de programmation de travaux routiers, le président de Bitume Québec a conclu en rappelant l'une des recommandations soulignant que « les efforts doivent continuer »

