Consultations fédérales sur une loi interdisant les travailleurs de remplacement - Les Métallos participeront et inviteront les élus à faire preuve de diligence

New Street est ravi d'annoncer que Dan Salmon vient de rejoindre l'entreprise pour lancer la couverture du secteur des recherches Internet aux États-Unis. Dan Salmon rejoint New Street après 18 ans passés chez BMO Capital Markets où il dirigeait la...

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) salue la nomination du nouveau Conseil des ministres et profite de l'occasion pour rappeler toute l'importance du dialogue social pour relever les défis qui attendent le Québec dans les prochains mois. La CSQ...

Partenaires Ninepoint LP (« Ninepoint ») est heureuse d'annoncer que Ninepoint 2022 Société en commandite accréditive de courte durée (la « société en commandite ») a mené à bien la deuxième et dernière clôture dans le cadre de son placement de parts...