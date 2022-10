MicroSalt® Inc. s'associe à Presty! Foods





MicroSalt® Inc. vient d'annoncer un partenariat avec Presty! Foods en vue de développer et de proposer des solutions à faible teneur en sodium dans l'ensemble de la gamme de Presty des plats préparés.

« Nous sommes particulièrement fiers de travailler avec Presty! Foods qui s'efforce d'offrir des solutions à faible teneur en sodium à ses clients. Nous considérons Presty comme un leader d'opinion qui propose des solutions à faible teneur en sodium comme option active dans sa liste d'ingrédients. Le sodium est l'une des plus graves atteintes à la santé dans le monde, et des partenariats comme celui-ci permettent de faire la différence dans dans nos efforts pour remédier à la crise du sodium. » a déclaré Rick Guiney, Président-directeur général de MicroSalt ®.

« Presty! Foods se réjouit à l'idée de travailler avec MicroSalt® pour l'aider à mettre en oeuvre ses initiatives à faible teneur en sodium. Le sodium est une préoccupation internationale dans l'industrie alimentaire, et nous sommes convaincus que Rick et son équipe sont les leaders de l'industrie qui peuvent aider à promouvoir la croissance future de Presty. » a déclaré Maxime Gervaise Presty, Fondateur de Presty! Foods.

Ce partenariat devrait avoir un impact significatif sur les deux entreprises, notamment :

MicroSalt ® et Presty! se positionnant comme des leaders dans l'initiative des aliments préparés à faible teneur en sodium.

Élargissement de leur clientèle dans le monde entier avec des alternatives saines et à faible teneur en sodium.

Pour en savoir plus sur MicroSalt® Inc. et les produits MicroSalt®, visitez www.microsaltinc.com. Pour en savoir plus sur Presty! Foods, visitez le site www.prestyfood.com

À propos de MicroSalt® Inc.: MicroSalt® a pour mission d'innover des solutions technologiques alimentaires qui permettent aux consommateurs de vivre une vie longue, saine et heureuse. Leur produit breveté MicroSalt® apporte du sel naturel avec 50% de sodium en moins et peut être utilisé à la fois par les consommateurs et les fabricants de produits alimentaires qui souhaitent diminuer la quantité de sodium dans leurs aliments.

À propos de Presty! Foods : La marque Presty ! Foods a été fondée sur la fusion de cultures, de voyages, de goûts et de personnes novateurs et diversifiés, et chaque repas prêt-à-manger qu'ils développent doit continuer à incarner cet esprit de savoureuse innovation. Ils fabriquent les marques Presty et Private Label dans leur installation en France, où ils se spécialisent dans le développement d'options innovantes et succulentes pour approvisionner la catégorie Heat and Eat en plein essor, qui a augmenté de 297 % en 2018, en créant des recettes différenciées uniques pour le marché américain.

