Wefi et Wireless Broadband Alliance s'associent pour étendre la connectivité d'OpenRoaming

LOS ANGELES, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Wefi, un leader du marché de la connectivité Wi-Fi, de la collecte de données mobiles et de l'analyse de mégadonnées, a annoncé aujourd'hui avoir lancé avec succès le service OpenRoamingtm de la Wireless Broadband Alliance (WBA).

Cette réalisation augmente la zone de couverture de Wefi et permet aux opérateurs de réseaux de débloquer des réductions supplémentaires sur l'itinérance, des canaux de monétisation et une meilleure couverture. Avec la solution WeConnect de Wefi et OpenRoaming , les opérateurs peuvent améliorer l'expérience utilisateur des abonnés en offrant une connexion sécurisée et fluide à un coût moindre, sans compromettre la qualité du service.

« Nous sommes ravis d'élargir notre réseau avec le programme OpenRoaming de la WBA », a déclaré Arie Shaham, directeur général de Wefi. « Nos partenaires peuvent désormais connecter automatiquement leurs utilisateurs à plusieurs réseaux Wi-Fi mondiaux de manière sécurisée et transparente, tout en réduisant les coûts d'exploitation. »

OpenRoaming a été développé comme une norme mondiale pour rationaliser l'accès itinérant des utilisateurs entre les réseaux cellulaires, les réseaux Wi-Fi invités et les points d'accès Wi-Fi publics. Son approche axée sur l'utilisateur élimine les obstacles traditionnels à la connectivité lors de la connexion aux réseaux Wi-Fi publics. Les utilisateurs peuvent se connecter à des réseaux à haut débit, sécurisés et de qualité opérateur où qu'ils soient, à l'intérieur comme à l'extérieur, sans subir d'interruption de leur connexion réseau sans fil. Ainsi, les utilisateurs n'ont pas besoin de se réinscrire ou de saisir à nouveau leurs identifiants de connexion.

Wefi présentera la puissance d'OpenRoaming lors de la conférence Wireless Global Congress EMEA de la WBA qui se tiendra du 17 au 20 octobre au RAI Convention Center à Amsterdam, aux Pays-Bas. Les participants à l'événement et les visiteurs pourront accéder gratuitement et sans interruption aux points d'accès Wi-Fi OpenRoaming en téléchargeant OpenRoaming Connect de Wefi dans l' Apple App Store ou le Google Play Store .

À propos de Wefi

Wefi est un leader du marché de la connectivité Wi-Fi, de la collecte de données mobiles et de l'analyse des mégadonnées. La solution brevetée WeConnect de Wefi comprend un gestionnaire de connexion d'applications mobiles éprouvé sur le terrain, un SDK de collecte de données mobiles et un moteur d'analyse des mégadonnées basé sur le cloud. Notre solution unique permet aux opérateurs de réseaux mobiles de contrôler et d'améliorer l'expérience en ligne de leurs abonnés et soutient les initiatives visant à introduire des services de type MVNO (opérateur de réseau mobile virtuel). Nous aidons également les opérateurs de réseaux mobiles (MNO) à garantir la meilleure qualité de service possible et à résoudre les problèmes de manière proactive, et les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) à décharger les flux de données et à réduire les coûts opérationnels. Notre vaste référentiel de données et nos outils d'analyse permettent aux sociétés de recherche de créer des informations précieuses à partir de données provenant directement d'appareils mobiles.

