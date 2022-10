Nanotech Energy Europe B.V. signe un accord de plus de 1 GWh pour la fourniture de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) en Grèce





AMSTERDAM, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Nanotech Energy Europe B.V., une filiale en propriété exclusive de Nanotec Energy Inc., confirme aujourd'hui qu'elle a signé un accord-cadre d'achat pour fournir à Smile Energy à Athènes, en Grèce, des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) de plus de 1 GWh jusqu'en 2028.

Cet accord met en évidence la valeur primordiale de la batterie graphène sûre et à long cycle de Nanotech pour le marché du stockage d'énergie. Le partenariat avec Smile Energy permettra l'expansion immédiate de l'activité de stockage d'énergie de Nanotech dans une région qui s'est engagée à développer les infrastructures solaires mondiales de premier plan. Ensemble, Nanotech et Smile joueront un rôle clé en aidant la Grèce et la région environnante à prendre les prochaines mesures en vue d'assurer la stabilité des infrastructures et la continuité de l'approvisionnement énergétique.

Jack Kavanaugh, PDG de Nanotech Energy, Inc., a déclaré : « Nous sommes ravis de conclure ces accords avec l'un des fournisseurs d'énergie renouvelable les plus avant-gardistes d'Europe. Alors que le monde évolue vers un nouveau mix énergétique, le stockage sur batterie sera essentiel pour maximiser les possibilités d'énergie verte. Nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec Smile Energy pendant de nombreuses années. »

Ioannis Apostolos Bobolas, directeur général de Smile Energy, a déclaré : « L'utilisation de la technologie sûre de la pile au graphène de Nanotech Energy nous donnera un avantage concurrentiel distinct en matière de stockage d'énergie. Le climat du sud de l'Europe est idéal pour l'énergie solaire, mais il présente également certains défis. La technologie des batteries de Nanotech Energy est sûre et plus durable que les batteries traditionnelles. Elle fonctionne à des températures allant jusqu'à 60 °C, ce qui constitue une proposition très attrayante. »

Smile Energy vise à exploiter le premier système BESS commercial et stationnaire pour plusieurs îles grecques. L'entreprise dispose actuellement de 300 MW de développements solaires en Grèce, en Bulgarie et en Roumanie, ainsi que de 700 MWh de stockage d'énergie en développement dans la même région. Elle utilisera désormais la technologie de batterie non inflammable et sûre de Nanotech Energy, l'objectif étant de développer des systèmes BESS pour les maisons privées, l'immobilier commercial et le secteur maritime, et de s'étendre aux Balkans et au Moyen-Orient.

À propos de Nanotech Energy Nanotech Energy a pour mission de faire passer les produits de stockage d'énergie transformateurs à base de graphène du laboratoire de recherche au marché de masse. Notre matériau de graphène monocouche à grande surface est déjà utilisé dans de multiples applications, notamment les batteries lithium-ion non inflammables, les électrodes conductrices transparentes, les encres conductrices, l'électronique imprimée, l'époxy conductrice, les revêtements antistatiques et le blindage EMI (interférence électromagnétique).

Fondée en 2014 par le Dr Jack Kavanaugh et les éminents scientifiques de UCLA, les Dr Richard Kaner et Maher El-Kady, Nanotech Energy a son siège social à Los Angeles et est une société privée soutenue par Multiverse Investment Fund, Fubon Financial Group et d'autres investisseurs stratégiques. Pour en savoir plus, consultez le site https://nanotechenergy.com .

