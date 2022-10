Ascend lance les matériaux recyclés ReDefynetm et s'associe à ITW pour la traçabilité blockchain





HOUSTON, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Ascend Performance Materials a lancé ReDefynetm, un portefeuille de polyamides durables créés avec jusqu'à 100 % de polyamide 66 ou 6 recyclé pré- et post-consommation pour offrir une faible empreinte carbone et des performances fiables, même dans les applications exigeantes.

« Nous nous efforçons d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs en matière de durabilité à long terme grâce à des produits innovants et fiables », a déclaré Steve Manning, directeur principal des matériaux d'ingénierie chez Ascend. « ReDefyne associe notre savoir-faire acquis grâce à Poliblend à nos opérations intégrées et à notre expertise mondiale en matière de développement d'applications pour produire un polyamide recyclé performant dans des domaines où les matériaux recyclés ont généralement été écartés. »

Les produits ReDefyne sont certifiés par des tiers et Ascend s'associe à ITW Global Fasteners pour piloter la traçabilité blockchain conformément à la norme UNI EN 15343 par le biais du programme Certified Circular Plastic® de Plastic Finder.

« Avec ReDefyne, ITW produit des fixations dont l'empreinte carbone est considérablement réduite », a souligné Christelle Staller, directrice commerciale d'Ascend pour l'EMEAI. « ITW et Ascend sont tous deux convaincus que la durabilité exige la responsabilité et sont ravis de piloter le programme de traçabilité blockchain de Certified Circular Plastic. »

Ascend, un fabricant entièrement intégré de matériaux durables, se concentre sur la réduction de l'empreinte carbone de ses produits, après avoir annoncé un engagement à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 80 % d'ici 2030 et deux nouveaux jalons annoncés plus tôt ce mois-ci.

Ascend présentera ses efforts en matière de durabilité et ses nouveaux produits, notamment ReDefyne, HiDura MED et ses nouvelles solutions d'e-mobilité, dans le cadre de son programme Advancing Together au salon K 2022, du 19 au 26 octobre, dans le hall 6, stand A07.

Ascend Performance Materials fabrique des matériaux de haute performance pour les produits essentiels du quotidien et les nouvelles technologies. Notre objectif est d'améliorer la qualité de vie et d'inspirer un avenir meilleur grâce à l'innovation. Basé à Houston, au Texas, et avec des bureaux régionaux à Shanghai, Bruxelles et Détroit, nous sommes un fournisseur de solutions matérielles entièrement intégrées avec des installations de fabrication mondiales en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Notre main-d'oeuvre mondiale fabrique les matériaux utilisés pour créer des véhicules plus sûrs, une énergie plus propre, de meilleurs appareils médicaux, des appareils plus intelligents et des vêtements et biens de consommation plus durables. Nous nous engageons en faveur de la sécurité, de la durabilité, et de la réussite de nos clients et de nos communautés.

