Rapide et vif ! Le géant de la Vape VOOPOO lance l'ARGUS P1, un appareil futuriste à charge rapide.





Le 18 en octobre, le géant de la vape VOOPOO, connue pour son produit DRAG très populaire, a officiellement sorti son dernier Pod, ARGUS P1 sur son site web. ARGUS P1 est doté d'un système de charge rapide 15W PD et d'un concept mécanique futuriste, qui rafraîchira vos perceptions de l'e-cigarette POD !

La charge rapide PD 15W réduit efficacement le temps de charge

ARGUS P1, avec une batterie intégrée de 800mAh et un adaptateur de charge USB-PD, est équipé d'une charge rapide PD de 15W, qui charge la batterie de 0 à 80% en 12 minutes. Il ne faut qu'une tasse de café pour charger de 0 à 100%. C'est la vape qui vous permet de ne pas vous soucier de l'autonomie de la batterie.

Conception mécanique futuriste reflétant le savoir-faire de la collection.

ARGUS P1 affiche un style futuriste et mécanique dans un design mi-métallique, mi-transparent. Chaque finition des cinq couleurs différentes offre aux utilisateurs une expérience unique. Fabriqué en alliage de zinc résistant, le design des angles lisses est d'une grande fluidité. Ils sont doux et délicats au toucher et confortables dans la main. En outre, le circuit imprimé visible, dans lequel la puce GENE.AI 1.2 est présentée pour la première fois dans le design du produit, est la «véritable intelligence» et le charme de la science et de la technologie qui impressionne les utilisateurs avec une apparence étonnante. Les quatre indicateurs LED au design optique innovant rendent la lumière douce et transparente et indiquent la puissance en temps réel, exquis et pratique. Le design simple donne un aperçu de l'extraordinaire force technologique de VOOPOO.

GENE.AI 1.2 détecte la pression d'aspiration et ajuste la sortie.

GENE.AI 1.2 dispose du système de réglage automatique qui permet un réglage optimal de la puissance par la détection de chaque bouffée, sans réglage manuel ni changement de mode, facile à utiliser et économe en énergie. En outre, GENE.AI 1.2 offre 6 protections, dont une protection contre les dépassements de 8 secondes, une protection contre les courts-circuits, une protection contre les surcharges, une protection contre les piles faibles, une protection contre les surintensités de sortie et une protection contre les surchauffes de la puce.

La technologie d'atomisation ITO procure un goût et un arôme délicieux

ARGUS P1 est doté du système innovant ITO pour MTL. Son réservoir de drainage unique accélère la distribution de l'huile, et son serpentin de chauffage spécial offre une plus grande surface de chauffe. Ils permettent une transmission plus douce des sels de nicotine et une atomisation suffisante, permettant aux utilisateurs de savourer une expérience gustative ultime.

Choisissez ARGUS P1 et profitez pleinement du charme infini de la charge ultra-rapide. Le bonheur de vapoter ne cessera jamais !

À propos de VOOPOO

VOOPOO a été créé en 2017 et a connu une ascension rapide grâce aux produits DRAG, qui ont été largement appréciés à l'échelle mondiale en peu de temps. En tant qu'entreprise high-tech avec des activités de R&D, de conception, de fabrication et d'image de marque, VOOPOO a quatre gammes de produits principales - ARGUS, DRAG, VINCI et V. Actuellement, VOOPOO est présent dans plus de 70 pays en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

