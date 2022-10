SDC22 : Aqara dévoile une interopérabilité améliorée des appareils avec SmartThings, renforçant ainsi son engagement envers une expérience domotique sans faille





Aqara, l'un des principaux fournisseurs de produits pour la maison intelligente, s'est associé à Samsung Electronics lors de la Samsung Developer Conference 2022 (« SDC22 ») à San Francisco et a exposé la détermination des deux sociétés à offrir aux utilisateurs une expérience domotique sans faille. Depuis la mise en place d'un partenariat stratégique au début de l'année, Aqara et Samsung ont travaillé ensemble pour intégrer les appareils Matter et Zigbee d'Aqara dans SmartThings de Samsung, la première technologie permettant de vivre de manière connectée et de propulser l'avenir de l'IdO.

Aqara participe au programme Matter Early Access de SmartThings. Les deux sociétés, qui partagent l'objectif commun de promouvoir une interopérabilité transparente entre différents appareils IdO, marques et plateformes, ont collaboré pour tester les appareils Matter d'Aqara avec SmartThings, afin d'assurer une transition en douceur vers la nouvelle norme.

Lors de la SDC22, Aqara a également présenté ses appareils basés sur Zigbee et compatibles avec SmartThings. Aqara a rejoint le programme Work with SmartThings de Samsung plus tôt cette année, et a travaillé avec Samsung pour intégrer certains appareils appareils Zigbee d'Aqara dans l'écosystème SmartThings. En conséquence, plus de 20 appareils Aqara recevront la certification Work with SmartThings et seront connectés à l'écosystème SmartThings dans les mois à venir, notamment des capteurs intelligents, des interrupteurs intelligents et des produits de type contrôleur tels que des contrôleurs intelligents de volets roulants et des contrôleurs de rideaux*. D'autres appareils Zigbee d'Aqara devraient se connecter à l'écosystème SmartThings.

Les appareils Zigbee d'Aqara seront compatibles avec Matter via une mise à jour OTA (over-the-air) des hubs Aqara. Cette mise à jour logicielle ? qui devrait être disponible dans les prochains mois ? permet aux utilisateurs d'Aqara de continuer à profiter de leurs appareils Zigbee existants tout en accédant aux avantages de Matter. De plus, Aqara prévoit également d'introduire une nouvelle gamme de produits basés sur Thread avec un support natif de Matter. Tous les appareils d'Aqara compatibles avec Matter pourront se connecter à SmartThings.

La synergie croissante entre les écosystèmes Aqara et SmartThings apporte encore plus de simplicité et d'interopérabilité aux futures maisons intelligentes. Samsung et Aqara travaillent à étendre davantage le partenariat à des segments verticaux et à apporter, à terme, des expériences de maison connectée à davantage de foyers dans le monde.

* Les appareils Aqara qui sont censés bénéficier de la prise en charge de SmartThings comprennent le capteur de porte et de fenêtre T1, le capteur de mouvement T1, le capteur de température et d'humidité T1, le capteur de fuite d'eau T1, le capteur d'éclairement T1, le capteur de mouvement de haute précision, le mini-interrupteur sans fil T1, Télécommande sans fil T1 (simple et double bascule), Cube T1 Pro, Bouton intelligent sans fil H1, Interrupteur mural intelligent (style américain, sans neutre, simple et double bascule), Interrupteur mural intelligent H1 Pro (avec neutre, simple, double et triple bascule), Prise intelligente (EU), Contrôleur de volets roulants, Contrôleur de rideaux (Zigbee 1. 2), Régulateur de bande LED T1 et contrôleur de variateur T1 Pro.

