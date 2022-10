JJP Biologics : La Commission européenne a désigné le JJP-1212 comme un médicament orphelin.





JJP Biologics, une société spécialisée dans le développement d'agents biologiques exclusifs permettant des approches de médecine personnalisée, a annoncé que la Commission européenne avait approuvé la demande de désignation de son produit candidat JJP-1212 comme médicament orphelin pour le traitement de la dermatose bulleuse à IgA linéaire (DIgAL). Suite à la recommandation de l'Agence européenne des médicaments, la Commission européenne a confirmé que l'intention de traiter cette affection avec le JJP-1212 justifiait le statut de médicament orphelin sur la base de données non cliniques in vitro et in vivo montrant la réduction de l'afflux de granulocytes dans la zone de la membrane basale épidermique et la réduction des biomarqueurs inflammatoires, s'attaquant aux éléments clés de la pathogenèse des vésicules cutanées de la DIgAL.

La DIgAL est une maladie débilitante chronique qui peut entraîner la cécité et la formation de vésicules. De plus, aucun traitement approuvé n'est actuellement disponible pour la maladie dans l'Union européenne. La Commission européenne a confirmé que, au jour de la soumission de la demande, la DIgAL pourrait toucher environ 0,3 personne sur 10 000 dans l'Union européenne.1

« La désignation de médicament orphelin du JJP-1212 par l'EMA valide les choix scientifiques et commerciaux de JJP Biologics. Il a été confirmé que le JJP-1212 cible le mécanisme central de la DIgAL en antagonisant l'interaction IgA-CD89 » selon Louis Boon, directeur scientifique de JJP Biologics. « Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'offrir un nouveau traitement potentiel pour les patients souffrant de cette maladie cutanée ultra-rare dont les besoins sont actuellement non satisfaits ».

Le fait que ce médicament soit classé dans le groupe des médicaments orphelins permet à l'agence de bénéficier de conseils scientifiques et d'une assistance protocolaire. « Cette décision de la Commission européenne a également un effet de rationalisation considérable sur le calendrier du développement clinique. Nous estimons qu'il nous incombe de traduire cette décision par une mise à disposition rapide du traitement pour les patients », déclare Pawe? Szczepa?ski, directeur des opérations chez JJP Biologics.

À propos de JJP Biologics :

JJP Biologics sp. z o.o. est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement d'agents biologiques exclusifs accompagnés de diagnostics compagnons qui permettent une personnalisation du traitement. JJP Biologics est une société de biotechnologie financée par des fonds privés qui poursuit le développement de ses propres produits candidats ainsi que celui de projets réalisés en coopération avec des partenaires scientifiques. Les programmes de la société ciblent les voies du système immunitaire général ayant un impact sur les maladies auto-immunes et le cancer. JJP Biologics dispose actuellement d'une gamme de programmes, notamment le programme le plus avancé JJP-1212 et un programme anti-CD270 pour l'immuno-oncologie. https://jjpbiologics.com/

1 JJP Biologics a réalisé un examen systématique de la littérature publiée et des bases de données européennes pertinentes (éléments de la liste).

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 octobre 2022 à 13:40 et diffusé par :