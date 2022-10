Xsolla annonce l'extension de sa solution NFT pour aider les partenaires de jeux vidéo à vendre et créer des NFT sur les principales blockchains





Xsolla, une société internationale de commerce de jeux vidéo, annonce avoir procédé à une nouvelle mise à jour de son offre de solutions NFT, afin de supprimer les obstacles au Web 3.0 qui freinent les utilisateurs. Grâce aux nouvelles fonctionnalités, les partenaires peuvent permettre aux utilisateurs de vendre, stocker, créer des NFT et les placer dans les portefeuilles des utilisateurs au sein d'une interface intégrée à d'autres solutions Xsolla.

Xsolla a créé le processus NFT Checkout il y a quelques mois pour permettre aux développeurs d'ajouter rapidement et en toute sécurité des NFT à leur économie de jeu. Cette fonctionnalité permettait aux joueurs d'effectuer des achats en utilisant le mode de paiement fiat de leur choix. Le développeur s'occupait de la création et de la livraison des NFT, tandis que Xsolla s'occupait de l'achat du processus de paiement et de la distribution des articles en jeu (in-game) en utilisant des devises fiat.

La nouvelle mise à jour de la solution NFT Checkout permet aux développeurs de jeux vidéo et autres entreprises créatrices de contenu numérique de dynamiser leur commerce. Les partenaires peuvent désormais vendre des NFT, permettre aux utilisateurs d'acheter des articles numériques et d'en faire des NFT et de les payer en utilisant la monnaie fiat de leur choix, stocker des articles et des NFT dans la collection du partenaire ou de Xsolla, et livrer les articles créés dans les portefeuilles des utilisateurs. De plus, la solution connecte les partenaires aux principales blockchains, notamment Ethereum, Solana et Polygon, et à une centaine de portefeuilles électroniques agréés.

«Nous constatons que les développeurs de jeux actuels et nouveaux manifestent un intérêt soutenu pour le marché du Web 3.0,» a déclaré Chris Hewish, président de Xsolla. «Ces développeurs veulent offrir davantage de valeur aux joueurs, stimuler leur engagement, favoriser leur rétention et créer de nouvelles sources de revenus. Pour encourager ces développeurs, Xsolla a pris des mesures qui les aident à monétiser leurs jeux avec des NFT en simplifiant l'achat, le stockage et la création de NFT pour leurs clients.»

«Nous pensons que le Web 3.0 deviendra bientôt aussi omniprésent que l'internet. Pénétrer les mondes virtuels et le métaverse sera facile et banal. NFT Checkout est un service qui abolit les frontières et facilite l'adoption généralisée du Web 3.0. L'application incite le public des jeux traditionnels à migrer aisément vers le Web 3.0,» a déclaré Alexey Kostarev, PDG d'OnlySpace. «Ici, ils sont vraiment libres: ils possèdent des biens qu'ils peuvent négocier. NFT Checkout a été testé sur l'un de nos projets. Le service possède un grand potentiel et nous allons le mettre en oeuvre dans tous les jeux que nous allons publier.»

Xsolla est une société internationale de commerce de jeux vidéo qui propose un riche éventail d'outils et de services performants spécialement conçus pour l'industrie des jeux vidéo. Depuis sa création en 2005, Xsolla aide des milliers de développeurs de jeux et d'éditeurs de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux dans le monde entier et sur de nombreuses plateformes. En tant que chef de file novateur dans le commerce des jeux, Xsolla a pour mission de résoudre les complexités inhérentes à la distribution, au marketing et à la monétisation de ces produits au niveau mondial afin d'aider ses partenaires à atteindre un nombre plus important de marchés, à générer davantage de recettes et à nouer des relations avec des joueurs du monde entier. Depuis son siège de Los Angeles en Californie et ses bureaux à Berlin, Séoul, Pékin, Kuala Lumpur ainsi que dans de nombreuses autres villes du globe, Xsolla soutient les principaux jeux tels que Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo, Pearl Abyss, NCSoft, entre autres.

