Xsolla lance le programme Trailer Investment pour aider les développeurs de jeux





Xsolla, une société internationale de commerce de jeux vidéo, a annoncé aujourd'hui le lancement du Trailer Investment Program, qui étend la portée du Xsolla Funding afin d'offrir aux développeurs de jeux la possibilité de financer leurs bandes-annonces vidéo via sa Game Investment Platform.

Les bandes-annonces de jeux sont devenues un élément essentiel du marketing des jeux vidéo. Une bande-annonce percutante peut générer un emballement médiatique, dynamiser les précommandes, augmenter les ventes de jeux et même faire vendre un jeu après sa sortie. Dans le cadre de ce nouveau programme, les développeurs peuvent demander que leurs bandes-annonces soient financées jusqu'à 250 000 USD, en échange d'une part des futurs revenus générés par leur jeu. Si la bande-annonce coûte plus cher que le financement de base, les fonds seront collectés via la Game Investment Platform.

Les développeurs candidats à un financement de leur bande-annonce de jeu trouveront des informations complémentaires sur le site: xsolla.pro/rw13funding

La Game Investment Platform de Xsolla est un portefeuille de jeux prêts à recevoir des investissements. Les investisseurs qualifiés, y compris les particuliers fortunés et les family offices, peuvent parcourir le portefeuille ou y rechercher directement des jeux correspondant à leurs critères. Une fois qu'ils ont trouvé le jeu qui leur convient, les investisseurs s'engagent à co-investir dans le projet selon les conditions fixées par le développeur en concertation avec Xsolla.

«Cet élargissement de Xsolla Funding augmentera encore les possibilités pour les développeurs de tirer parti de la Game Investment Platform,» a déclaré Justin Berenbaum, vice-président Stratégie et directeur général de Xsolla Funding. «Nos professionnels spécialisés du secteur peuvent désormais proposer aux développeurs un soutien supplémentaire en finançant leurs bandes-annonces et en les associant à des agences de confiance qui produiront leurs jeux.»

Les développeurs et les éditeurs auront accès à des financements pour créer et commercialiser des bandes-annonces de jeux grâce à la collaboration de Xsolla avec Trailer Farm, VIVIX, et Liquid+Arcade.

Les développeurs et les investisseurs peuvent demander à rejoindre la Game Investment Platform de Xsolla en se rendant sur le site: xsolla.pro/rw13gip

À propos de Xsolla

Xsolla est une société internationale de commerce de jeux vidéo qui propose un riche éventail d'outils et de services performants spécialement conçus pour l'industrie des jeux vidéo. Depuis sa création en 2005, Xsolla aide des milliers de développeurs de jeux et d'éditeurs de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux dans le monde entier et sur de nombreuses plateformes. En tant que chef de file novateur dans le commerce des jeux, Xsolla a pour mission de résoudre les complexités inhérentes à la distribution, au marketing et à la monétisation de ces produits au niveau mondial afin d'aider ses partenaires à atteindre un nombre plus important de marchés, à générer davantage de recettes et à nouer des relations avec des joueurs du monde entier. Depuis son siège de Los Angeles en Californie et ses bureaux à Berlin, Séoul, Pékin, Kuala Lumpur ainsi que dans de nombreuses autres villes du globe, Xsolla soutient les principaux jeux tels que Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo, Pearl Abyss, NCSoft, entre autres.

Pour plus d'informations, visiter le site: xsolla.pro/rw13xsolla

