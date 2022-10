Schneider Electric dévoile de nouveaux produits destinés à accroître l'efficacité énergétique conduisant vers un monde sans carbone





Schneider Electric, chef de file de la transformation numérique de la gestion et de l'automatisation de l'énergie, a annoncé le lancement de six nouvelles solutions lors de son sommet annuel sur l'innovation en Amérique du Nord. L'introduction de ces récentes innovations s'inscrit dans le prolongement de l'appel de l'entreprise à poursuivre l'accélération des actions de durabilité; elles permettront de gérer plus intelligemment les dispositifs écoénergétiques de manière à accroître les opérations durables couvrant les bâtiments, les maisons, les infrastructures et les centres de données.

Au milieu de la triple crise énergétique, économique et climatique à laquelle sont confrontés les gouvernements, les entreprises et les consommateurs, Schneider Electric bouscule la gestion des infrastructures électriques et ouvre la voie vers un monde zéro carbone.

« La création d'un avenir plus durable est un effort de collaboration ? après tout, l'innovation est une action collective. Avec l'aide de nos partenaires et clients, nous sommes en mesure d'offrir les solutions et les services qui fourniront des opérations plus résilientes pour atteindre notre objectif zéro carbone », a déclaré Aamir Paul, président, Schneider Electric Amérique du Nord. « Aider les entreprises et les gouvernements à respecter leurs engagements en matière de développement durable est au coeur de notre travail. Le lancement de ces nouveaux produits et solutions écoénergétiques nous rapproche d'une étape cruciale vers un avenir plus durable et plus résilient. »

Les derniers produits sont disponibles Canada :

Les bâtiments commerciaux d'aujourd'hui représentant 40 % de la consommation énergétique mondiale et plus de 30 % de leur énergie gaspillée, les produits suivants sont conçus pour remédier au problème des équipements électriques traditionnels surdimensionnés afin d'économiser à la fois sur les revenus et l'énergie :

EvoPacT est un disjoncteur à vide nouvellement conçu offrant la meilleure technologie de sa catégorie pour la distribution et le contrôle d'alimentation moyenne tension (MT) de grande puissance et complexe, le tout dans un encombrement réduit. Le local électrique étant au coeur du modèle énergétique d'une installation, EvoPacT comprend les premiers capteurs de surveillance de la santé intégrés pour des capacités de surveillance avancées vous permettant de surveiller la santé du produit pour une maintenance prédictive et de réduire considérablement les risques d'indisponibilité, ainsi que d'effectuer des fonctions de contrôle et de surveillance en dehors de la zone d'arc électrique.

ArcBlok 2500 , la protection contre les arcs électriques latéraux aide à prévenir, isoler et atténuer les évènements d'arcs électriques. ArcBlok offre une sécurité accrue en réduisant la probabilité d'un évènement d'arc électrique et en limitant l'exposition à l'énergie incidente pour votre système électrique. ArcBlok révolutionne les solutions d'atténuation des arcs électriques grâce à sa conception simple et passive, offrant une faible empreinte carbone et le cycle de vie le plus long de toutes les solutions de protection contre les arcs électriques sur le marché. Dans le cadre d'une alliance stratégique avec l'assureur spécialisé HSB (qui fait partie de Munich Re), une garantie de performance ArcBlok apportera une tranquillité d'esprit supplémentaire à nos clients.

, la protection contre les arcs électriques latéraux aide à prévenir, isoler et atténuer les évènements d'arcs électriques. ArcBlok offre une sécurité accrue en réduisant la probabilité d'un évènement d'arc électrique et en limitant l'exposition à l'énergie incidente pour votre système électrique. ArcBlok révolutionne les solutions d'atténuation des arcs électriques grâce à sa conception simple et passive, offrant une faible empreinte carbone et le cycle de vie le plus long de toutes les solutions de protection contre les arcs électriques sur le marché. Dans le cadre d'une alliance stratégique avec l'assureur spécialisé HSB (qui fait partie de Munich Re), une garantie de performance ArcBlok apportera une tranquillité d'esprit supplémentaire à nos clients. Le Quantificateur de carbone RIB sert de modèle intelligent et prédictif aidant à concevoir des bâtiments zéro carbone en phase de construction. En tant que premier du genre solution, il aide l'environnement bâti à extraire et à quantifier rapidement et efficacement les données sur le carbone incorporé à partir des principales bases de données de déclarations environnementales de produits (EPD) au monde.

sert de modèle intelligent et prédictif aidant à concevoir des bâtiments zéro carbone en phase de construction. En tant que premier du genre solution, il aide l'environnement bâti à extraire et à quantifier rapidement et efficacement les données sur le carbone incorporé à partir des principales bases de données de déclarations environnementales de produits (EPD) au monde. Le Hub énergétique EcoStruxure offre une visibilité accrue sur les profils d'énergie et d'émissions des organisations et aide à réduire l'impact environnemental en donnant accès à des rapports sur l'état de l'énergie en temps réel et en signalant immédiatement les alarmes. Cette solution simplifie la gestion des systèmes énergétiques des bâtiments en optimisant les activités de maintenance et en assurant la conformité aux derniers codes et normes énergétiques. Sa plateforme tout-en-un pour l'infrastructure électrique et les logiciels permet aux entreprises d'atteindre leurs objectifs zéro carbone.

offre une visibilité accrue sur les profils d'énergie et d'émissions des organisations et aide à réduire l'impact environnemental en donnant accès à des rapports sur l'état de l'énergie en temps réel et en signalant immédiatement les alarmes. Cette solution simplifie la gestion des systèmes énergétiques des bâtiments en optimisant les activités de maintenance et en assurant la conformité aux derniers codes et normes énergétiques. Sa plateforme tout-en-un pour l'infrastructure électrique et les logiciels permet aux entreprises d'atteindre leurs objectifs zéro carbone. Pour le sol de l'usine, le EcoStruxure Power and Process unifie les données des systèmes électriques et d'automatisation afin d'aider les actifs de l'installation à fonctionner en harmonie pour une productivité et une durabilité améliorées. EcoStruxure Power and Process s'intègre désormais aux solutions logicielles de gestion de l'énergie ETAP qui conçoivent, exploitent et automatisent les systèmes d'alimentation. Cette combinaison de technologies améliore les capacités de simulation, car elle permet d'exécuter numériquement des modifications de processus afin de mettre en évidence des gains d'efficacité potentiels sans apporter de modifications physiques. Elle offre également des avantages de récupération, car elle permet de programmer dans les systèmes les protocoles pour les pannes ou les conditions instables.

unifie les données des systèmes électriques et d'automatisation afin d'aider les actifs de l'installation à fonctionner en harmonie pour une productivité et une durabilité améliorées. EcoStruxure Power and Process s'intègre désormais aux solutions logicielles de gestion de l'énergie ETAP qui conçoivent, exploitent et automatisent les systèmes d'alimentation. Cette combinaison de technologies améliore les capacités de simulation, car elle permet d'exécuter numériquement des modifications de processus afin de mettre en évidence des gains d'efficacité potentiels sans apporter de modifications physiques. Elle offre également des avantages de récupération, car elle permet de programmer dans les systèmes les protocoles pour les pannes ou les conditions instables. Pour faciliter la planification et l'exécution, la Conception électrique avancée pour Autodesk Revit par BIM Electric récemment lancée en tant que solution de conception électrique avancée basée sur le BIM qui s'intègre directement à Revit, créant ainsi une solution BIM plus complète et plus robuste qui connecte les équipes, les données et les flux de travail tout au long du cycle de vie du projet. La dernière fonctionnalité logicielle permet une planification, une conception et une analyse électriques simplifiées qui permettent aux ingénieurs de jouer un rôle de premier plan dans la conception de bâtiments à haute performance pour le nouveau paysage énergétique qui adhère également aux normes locales et régionales.

Ces innovations mettent en évidence les solutions qui conduisent le voyage de décarbonisation vers l'objectif zéro carbone et présentent l'efficacité énergétique comme le héros méconnu du changement climatique.

À propos de Schneider Electric

L'objectif de Schneider est de doter chacun des moyens permettant de tirer le meilleur parti de notre énergie et de nos ressources afin d'assurer le progrès et la durabilité pour tous. Nous appelons cela « Life Is On ».

Notre mission est d'être votre partenaire numérique pour gagner en durabilité et en efficacité.

Nous progressons sur la voie de la transition numérique en intégrant les technologies de pointe en matière de processus et d'énergie, les terminaux pour connecter les produits, les commandes, les logiciels et les services au nuage tout au long de leur cycle de vie, et en favorisant la gestion intégrée de l'entreprise, pour les maisons, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises internationales. Nous défendons des normes ouvertes et des partenariats sur les écosystèmes, et sommes passionnés par nos objectifs significatifs qui reposent sur les valeurs communes de l'inclusion et de l'autonomie.

www.se.com/ca

Découvrez Life Is On Suivez-nous sur : Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube | Instagram | Blog

Mots-clics : #LifeIsOn #SchneiderElectric #TheMomentIsNow #InnovationSummit

Communiqué envoyé le 20 octobre 2022 à 11:15 et diffusé par :