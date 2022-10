Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de : 1 057 nouveaux cas, pour un total de 1?219 020 personnes infectées*?;10 nouveaux décès, pour un total de 16?925 décès, soit?;2 décès...

Après près de trois ans à lutter contre la COVID-19, les hôpitaux continuent d'en ressentir l'impact, et les membres du personnel atteignent les limites de leurs capacités. Dans un rapport du Toronto Star, on recense que dans une...