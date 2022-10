L'ACSS annonce les lauréats du Prix des Présidents





OTTAWA, ON, le 20 oct. 2022 /CNW/ - L'Académie canadienne des sciences de la santé (ACSS) a annoncé les lauréats d'une nouvelle distinction honorifique décernée aux Canadiennes et Canadiens qui ont apporté une contribution exceptionnelle au système de santé canadien.

Les lauréats du prix ont été choisis par les présidents 2021-2022 : Mme Sioban Nelson (présidente du conseil d'administration), le Dr Jay Cross (président désigné) et le Dr Chris Simpson (président sortant).

L'ACSS a choisi cinq Canadiennes et Canadiens dont les contributions exceptionnelles au système de santé canadien méritent d'être reconnues :

Nous sommes heureux de reconnaître ces cinq personnes remarquables », a déclaré le Dr Chris Simpson, président du comité du Prix des Présidents. « Il était important pour l'ACSS de célébrer leur contribution à la vie publique, au système de santé et à la justice sociale ainsi que l'engagement dont elles ont toujours fait preuve dans ces domaines. »

Le Dr Jay Cross, président de l'ACSS (2022-2023), a remercié les lauréats. « Au quotidien, nos travaux de chercheurs en santé sont nourris par les efforts, l'engagement et la passion de personnes comme ces cinq personnes. Nous avons choisi les cinq lauréats du Prix des Présidents pour célébrer leur contribution exceptionnelle à notre système de santé. »

À propos de l'ACSS

L'Académie canadienne des sciences de la santé réunit les meilleurs scientifiques et chercheurs canadiens de toutes les disciplines de la santé et des sciences biomédicales, afin de répondre efficacement aux préoccupations majeures de la population canadienne en matière de santé. Ses membres, qui sont issus d'universités, d'établissements de soins de santé et d'instituts de recherche de tout le pays, se penchent sur les enjeux sanitaires les plus complexes qui se posent au Canada et recommandent des solutions stratégiques concrètes pour y remédier.

Retrouvez-nous sur LinkedIn et Twitter .

SOURCE L'Académie canadienne des sciences de la santé

Communiqué envoyé le 20 octobre 2022 à 10:58 et diffusé par :