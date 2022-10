Huawei présente des solutions innovantes pour une nouvelle ère de numérisation





PARIS, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- À l'occasion de HUAWEI CONNECT 2022 à Paris, Huawei a dévoilé une série de solutions d'infrastructure innovantes, conçues pour relever les défis de prochaine génération de la numérisation. Lors de cet événement phare de l'industrie des TIC, plusieurs présentations ont été effectuées, explorant ces défis en profondeur et expliquant comment les innovations de Huawei sont en mesure de répondre aux besoins de l'industrie.

David Wang, directeur exécutif du Conseil d'administration de Huawei et président de leur Conseil de gestion des infrastructures TIC, a souligné dans son discours liminaire que la 5.5G sera une étape clé de notre transition vers un monde intelligent.

M. Wang a remarqué : « Nous devons poursuivre nos efforts si nous souhaitons parvenir à instaurer un monde intelligent. L'ère de la 5.5G est une étape importante de cet objectif ? une étape incontournable. Dans l'ère 5.5G, nous aurons besoin d'une expérience omniprésente de 10 Gbit/s, d'une planification de calcul intelligente et de haute qualité, de réseaux L4 hautement autonomes, de services Cloud Native 2.0 pour les entreprises et d'une augmentation multipliée par 10 de l'efficacité informatique, du stockage et de l'efficacité énergétique des infrastructures. »

M. Wang a également invité l'industrie des TIC à coordonner ses efforts autour de huit facettes de cette vision. En travaillant ensemble pour définir et affiner la vision et les normes de l'industrie pour l'ère 5.5G, l'industrie passera plus rapidement à l'ère 5.5G pour finalement intégrer un monde intelligent.

Ensuite, Alexander Maslo, directeur technique de Western Europe Enterprise Business Group de Huawei, a expliqué comment les solutions Intelligent Cloud-Network de Huawei aident les clients à conduire la transformation numérique, référençant CloudCampus, CloudFabric et CloudWAN. Il a également présenté le premier point d'accès Wi-Fi 7 AirEngine 8771-X1T de l'industrie, le commutateur principal de campus de nouvelle génération CloudEngine S16700, compatible 400G, et le routeur à services d'agrégation universels ultra-compact NetEngine 8000 M4. Ces innovations ont été encadrées dans un contexte plus large, dans lequel les exigences du réseau deviennent de plus en plus strictes dans un contexte de perturbation numérique croissante.

Marco Giraldo, architecte senior d'Optical en Europe de l'Ouest, a exploré le rôle des réseaux fixes de cinquième génération dans la stimulation de la productivité. Il a mis l'accent sur les solutions de transmission et d'accès tout optique de Huawei pour le réseau fixe de cinquième génération avec une connexion à ultralarge bande, pleine fibre et une expérience fiable garantie. Suite aux exigences croissantes en matière d'agilité verte, d'élasticité en temps réel et de détection intelligente des réseaux industriels, M. Giraldo a présenté les produits et solutions innovants de Huawei pour les campus entièrement optiques, les réseaux industriels entièrement optiques et la détection entièrement optique.

Le Dr Assaf Natanzon, architecte en chef du stockage des données chez Huawei, a discuté de trois grandes tendances en matière de stockage de données découlant de l'adoption de diverses applications de données et de l'intégration en cloud, du traitement des données en temps réel et de la protection complète des données. Il a ensuite réfléchi à la façon dont Huawei utilise une approche centrée sur les données, construisant une base de stockage fiable pour aider les clients à moderniser l'infrastructure des datacenters et à accélérer la numérisation.

Une table ronde a également été organisée sur l'évolution des exigences en matière de transformation numérique. Éric Blazy, PDG d'Orange Connectivity and Workspace services chez Orange Business Services, a déclaré : « Face aux défis persistants de la chaîne d'approvisionnement, Huawei est l'entreprise qui peut faire la différence et proposer des solutions. Ce partenariat a été essentiel pour répondre aux attentes de nos clients. »

Pierre Demourres, vice-président exécutif senior et directeur d'exploitation chez SES-imagotag, a déclaré : « Les trois dernières années ont mis en évidence la nécessité pour les entreprises de prioriser la flexibilité, la résilience et l'efficacité. Les tendances comme le travail hybride créent de nouveaux défis en matière d'infrastructure de TI, et il est important que nous nous adaptions aux besoins changeants des clients. »

