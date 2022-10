Taulia et Henkel intègrent la composante ESG dans leur programme de financement de la chaîne d'approvisionnement





Taulia, le fournisseur de premier plan de solutions de gestion de fonds de roulement, et Henkel, le géant allemand des adhésifs et des biens de consommation, annoncent aujourd'hui l'intégration réussie des critères de durabilité dans le segment le plus large du programme de financement de la chaîne d'approvisionnement de Henkel.

Le programme de financement de la chaîne d'approvisionnement, que les deux sociétés exécutent depuis 2015, proposera désormais aux fournisseurs de Henkel des options de financement flexibles avec des taux préférentiels en fonction de leurs notations ESG. En améliorant leur note ESG, les fournisseurs auront la possibilité de réduire davantage les coûts de financement de la chaîne d'approvisionnement. Ce programme souligne l'objectif de Henkel d'aider ses clients, consommateurs et fournisseurs à économiser 100 millions de tonnes de CO2 entre 2016 et 2025.

Le programme est appuyé par la solution technologique de Taulia afin de permettre une évolutivité. Le modèle multifonds de Taulia offre aux entreprises la possibilité d'accéder à un écosystème d'institutions financières, notamment à UniCredit et ING, et de leur fournir une flexibilité ainsi qu'un moyen d'atténuer les risques grâce à une diversification des options de financement. De plus, cette intégration des notations ESG permettra à un grand nombre d'entreprises d'atteindre leurs objectifs ESG, tout en préservant la bonne santé de leur chaîne d'approvisionnement.

Cédric Bru, PDG de Taulia, déclare : « Ce projet marque une étape importante en termes de transparence autour de la durabilité dans les chaînes d'approvisionnement. Taulia et Henkel proposeront conjointement un programme qui met des liquidités à la disposition des fournisseurs éligibles de la chaîne d'approvisionnement et les encourage à minimiser leur impact environnemental. »

Marco Swoboda, directeur financier de Henkel, déclare : « Henkel se considère comme un précurseur dans le domaine de la durabilité. Cette dernière constitue un élément indispensable à la mise en oeuvre de notre programme stratégique pour une croissance ciblée. La durabilité est de nos jours un critère-phare contribuant à la performance des chaînes d'approvisionnement. Le fait d'intégrer avec Taulia la notion de développement durable à notre programme de financement de la chaîne d'approvisionnement marque une nouvelle étape dans cette direction. »

Ulrich Borgstädt, responsable de la trésorerie du groupe chez Henkel, déclare : « Nous utilisons déjà aujourd'hui les notations ESG pour sélectionner nos fournisseurs. Notre programme de financement de la chaîne d'approvisionnement durable encourage nos fournisseurs à améliorer leur notation ESG en adoptant une approche pluridimensionnelle du développement durable allant au-delà des simples objectifs de réduction des émissions de carbone. Cette option de financement durable permet à nos fournisseurs de participer en bénéficiant de taux de remise préférentiels. »

Inés Lüdke, responsable ventes fonds de roulement Allemagne chez UniCredit, déclare : « Nous accompagnons nos sociétés clientes afin qu'elles réussissent leur transformation, atteignent les objectifs ESG définis et demeurent des entreprises durables sur le long terme. »

Adriaan Bellaart, responsable mondial du financement de la chaîne d'approvisionnement chez ING Bank, déclare : « Chez ING, nous privilégions les entreprises durables. C'est pour cette raison que nous nous engageons à aider nos clients à prendre les mesures nécessaires à l'amélioration de leur niveau de durabilité en finançant et en récompensant leurs efforts. »

À propos de Taulia

Taulia est un fournisseur de technologies financières spécialisé dans les solutions de gestion de fonds de roulement. Le siège de la société est situé à San Francisco, en Californie. Taulia aide les entreprises à accéder à la valeur que recèlent leurs dettes, créances et inventaires. Un réseau de plus de deux millions d'entreprises fait appel à la plateforme de Taulia pour choisir quand elles souhaitent payer et être payées. Taulia permet à ses clients d'exécuter leurs stratégies en matière de fonds de roulement, de soutenir leurs fournisseurs en les payant de manière anticipée, et de contribuer à établir des chaînes logistiques durables. Taulia traite plus de 500 milliards USD chaque année. Certaines des plus grandes entreprises internationales, notamment Airbus, AstraZeneca et Nissan font confiance à Taulia. Taulia fait partie de SAP depuis mars 2022. L'entreprise exerce ses activités à titre indépendant et sous sa propre marque au sein du groupe SAP.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous rendre sur www.taulia.com.

