Les marques Khaas et siggi's de Lactalis Canada affichent désormais le célèbre logo de la Vache bleue des Producteurs laitiers du Canada





TORONTO, 20 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) et Lactalis Canada ont le plaisir d'annoncer que le logo de la Vache bleue des PLC apparaîtra désormais sur les produits de yogourt Khaas Dahi, Khaas Halal et siggi's de l'entreprise. En affichant bien en vue le célèbre logo de la Vache bleue sur ces marques populaires, Lactalis Canada facilitent, pour les consommateurs, la reconnaissance des produits fabriqués avec du lait nutritif 100 % canadien de haute qualité, produit conformément à des normes de sécurité alimentaire, de qualité du lait, de traçabilité, de biosécurité, de bien-être des animaux et de gestion de l'environnement parmi les plus rigoureuses au monde.



« La Vache bleue est un symbole largement reconnu du dévouement et de la fierté des producteurs laitiers à produire du lait 100 % canadien de qualité supérieure, ainsi que de leurs normes élevées en matière de bien-être des animaux, de sécurité alimentaire, de qualité du lait et de production durable », a expliqué Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada. « Nous sommes heureux d'élargir notre collaboration avec Lactalis Canada en ajoutant le logo sur leurs produits Khaas et siggi's, car il témoigne de la confiance des consommateurs, des transformateurs et des détaillants dans les pratiques de nos producteurs. »

« Lactalis Canada est heureuse de poursuivre son partenariat avec les Producteurs laitiers du Canada en affichant le logo de la Vache bleue, qui figure sur plus de 650 de nos produits de lait, de crème et de fromage sous les marques Lactantia, Beatrice, Black Diamond, Cracker Barrel, Balderson, P'tit Québec, Astro, IÖGO, IÖGO nanö et Olympic », a indiqué Mark Taylor, président et chef de la direction de Lactalis Canada. « L'ajout du logo de la Vache bleue sur nos marques Khaas et siggi's démontre notre engagement continu envers la qualité alors que nous desservons le marché en croissance des communautés canadiennes issues de l'Asie du Sud, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, pour lesquelles les produits laitiers jouent un rôle important dans le régime alimentaire quotidien et la cuisine des consommateurs. »

À l'occasion des prochaines festivités de Diwali, Lactalis Canada mettra en vedette le logo de la Vache bleue sur la publicité numérique et l'affichage en magasin (points de vente) de l'entreprise, ainsi que sur la première campagne médiatique télévisée nationale du yogourt ethnique Khaas « Helping Make Every Day Special (Rendre chaque jour un peu plus spécial) » en cours de diffusion. La campagne met en évidence la polyvalence et l'authenticité des yogourts Khaas Dahi et Khaas Halal dans la cuisine de tous les jours, afin que davantage de Canadiens puissent profiter des goûts authentiques de ces pays lointains.

Pour en savoir plus sur les produits de yogourt Khaas et siggi's, visitez le site suivant www.khaas.ca et www.siggis.ca.

À propos des Producteurs laitiers du Canada

Les Producteurs laitiers du Canada sont l'organisme national de politiques, de lobbying et de promotion qui représente les producteurs laitiers canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier dans notre pays. Ils cherchent également à soutenir des politiques qui favorisent la durabilité de la production laitière canadienne et à promouvoir les produits laitiers et leurs bienfaits pour la santé.

À propos de Lactalis Canada Inc.

Forte d'une histoire s'étalant sur 140 ans, Lactalis Canada s'engage à enrichir et à soutenir la vie des Canadiens en produisant des produits laitiers nutritifs et goûteux. Classée par Forbes parmi les meilleurs employeurs au Canada pour 2022, Lactalis Canada emploie directement 4 000 Canadiens, soutient des centaines de familles agricoles et contribue au gagne-pain de milliers de Canadiens qui fournissent des services essentiels à plus de 30 sites d'exploitation de Lactalis Canada, dont 19 établissements de fabrication. Les marques emblématiques de l'entreprise comprennent notamment Cracker Barrel, Black Diamond, P'tit Québec, Balderson, Ficello, aMOOza!, Astro, Khaas, siggi's, IÖGO, IÖGO nanö, Olympic, Lactantia, Beatrice, Galbani et Président. Lactalis Canada a reçu le prix Canadian Grocer Impact 2021 dans la catégorie du développement durable pour son engagement à l'égard d'une croissance responsable et durable et a investi 2,9 millions de dollars canadiens dans les collectivités au sein desquelles elle exerce ses activités. Lactalis Canada fait partie du Groupe Lactalis, la plus importante entreprise laitière au monde, dont le siège social est situé à Laval, en France. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.lactalis.ca/fr.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5c91229f-c3c6-4de7-9155-48581321fc92/fr

Communiqué envoyé le 20 octobre 2022 à 10:50 et diffusé par :