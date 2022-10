2e Sommet sur les dépendances : Regard à 360 degrés sur les bons coups et les défis liés aux dépendances





MONTRÉAL, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Les 26 et 27 octobre prochain, neuf partenaires du milieu de la dépendance unissent leurs efforts afin de présenter dans la grande région de Montréal, le 2e Sommet sur les dépendances. Cet événement rassembleur orienté vers le partage et le développement des compétences se tiendra au Campus de Longueuil de l'Université de Sherbrooke en présence de près de 400 acteur.trice.s du milieu de la dépendance.

L'événement quadriennal présentera près de 70 conférences et panels, dont certains seront offerts en traduction simultanée, ainsi qu'un concours d'affiches scientifiques étudiantes sur des thèmes aussi variés que les substances psychoactives, les jeux de hasard et d'argent, ou encore la réduction des méfaits. Les organisateurs souhaitent inspirer les participant.e.s par la présentation de « bons coups » et de stratégies et pour ainsi favoriser la mobilisation autour d'objectifs rassembleurs et alimenter la réflexion des décideurs concernant les politiques publiques.

En plus de nos conférences et panels réguliers, quatre grandes conférences ouvriront et fermeront chacune des deux journées du Sommet.

26 octobre 2022

Conférence d'ouverture : Bilan et perspectives d'avenir du PAID 2018-2028 : vers la réduction des méfaits

Marie-Louise Beaulieu-Bourgeois

Directrice

Direction des services en dépendance et en itinérance

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Conférence de fermeture avec l'humoriste Maxim Martin Maxim Martin

Humoriste

« Quand j'ai recommencé à faire du sport, j'ai réalisé que le meilleur pusher est entre mes deux oreilles et qu'il y a aussi un buzz dans la lucidité. »

27 octobre 2022

Conférence d'ouverture : Cyberdépendance 2.0 : Où en sommes-nous et où allons-nous pour les prochaines années

Magali Dufour

Professeure agrégée

Département de psychologie

Université du Québec à Montréal

Conférence de fermeture : Portrait des jeux de hasard et d'argent en ligne au Québec : regards sur une transformation amorcée en temps de pandémie

Sylvia Kairouz

Professeure titulaire

Département de sociologie et d'anthropologie

Université Concordia

Pour consulter la programmation complète : https://sommetsurlesdependances.ca/

L'événement se conclura par un cocktail afin de souligner le 30e anniversaire de Recherche et intervention sur les substances psychoactives -- Québec (RISQ) et le 20e anniversaire de la revue Drogues, santé et société.

Le Sommet est rendu possible grâce au soutien financier du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

