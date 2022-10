Décès d'un travailleur de Lafarge Canada inc. écrasé par le bras de levage d'une chargeuse sur roues, à Gatineau : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête





GATINEAU, QC, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant coûté la vie à un travailleur de l'entreprise Lafarge Canada inc., le 12 avril 2022, à la carrière Klock, située à Gatineau.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, le travailleur installait un boyau hydraulique sur une chargeuse sur roues. Pour ce faire, il a positionné le bras de levage de celle-ci à mi-hauteur afin d'accéder aux raccords du boyau hydraulique situés dans la partie avant du châssis de la chargeuse. Agenouillé sous le bras de levage, il a commencé à visser un raccord du boyau hydraulique à l'aide d'une clé. Cette clé étant trop grande, le travailleur a dévissé un raccord situé au-dessus afin de créer l'espace suffisant pour effectuer la tâche. Cela a entraîné l'écoulement de l'huile hydraulique. Le bras de levage est alors descendu et l'a écrasé contre le châssis de la chargeuse en s'appuyant sur son dos. Les secours ont été appelés sur les lieux, et le travailleur a été transporté à un centre hospitalier, où son décès a été constaté.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir trois causes pour expliquer l'accident :

Lors du remplacement d'un boyau hydraulique d'une chargeuse sur roues, l'utilisation d'une clé trop grande pour visser le raccord a fait en sorte que le travailleur a défait le raccord situé au-dessus pour créer un dégagement. Cela a entraîné l'écoulement de l'huile hydraulique et le bras de levage est descendu subitement sur lui.

Le travail a été exécuté dans la zone de danger alors qu'aucune méthode de contrôle de l'énergie gravitationnelle n'était appliquée au bras de levage.

Le remplacement d'un boyau hydraulique a été effectué sans supervision de la part de l'employeur.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit l'utilisation de la chargeuse sur roues aux fins d'enquête et d'inspection mécanique. Après l'inspection, l'utilisation de l'équipement a été autorisée. De plus, les travaux de maintenance et de réparation de tous les équipements mobiles de la carrière exécutés par des travailleurs de Lafarge Canada inc. ont été suspendus. Avant la reprise de ces travaux, la CNESST a exigé de l'employeur qu'il élabore une procédure de travail qui tient compte des particularités des équipements mobiles ainsi qu'une procédure de contrôle et de supervision des travaux effectués par ses travailleurs. L'employeur s'est conformé à ces exigences.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors de travaux d'entretien ou de réparation sur des machines, des solutions existent, notamment :

toujours prévoir et appliquer une méthode de contrôle des énergies lors d'interventions dans les zones dangereuses d'une machine;

informer adéquatement les travailleurs et travailleuses sur les risques reliés au travail qui leur est confié, et leur offrir la formation et la supervision appropriées afin qu'ils puissent l'accomplir de façon sécuritaire.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête aux associations sectorielles paritaires et aux gestionnaires de mutuelles de prévention afin que leurs membres en soient informés.

Le rapport d'enquête sera diffusé dans les établissements de formation offrant les programmes d'études Mécanique d'engins de chantier et Mécanique de véhicules lourds routiers pour sensibiliser les futurs travailleurs et travailleuses.

