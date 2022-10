Soutien supplémentaire pour appuyer le journalisme local et diversifié





Mise en oeuvre du budget de 2022 : soutien financier supplémentaire au Fonds du Canada pour les périodiques et l'Initiative de journalisme local afin d'adapter les publications à l'évolution constante de la technologie et de l'environnement médiatique

OTTAWA, ON, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Une grande partie de notre démocratie repose sur une presse libre et indépendante. Les Canadiens et Canadiennes comptent sur le journalisme local pour s'informer de ce qui se passe dans leur communauté et le reste du monde. Les dernières années n'ont pas été faciles pour la presse canadienne et aujourd'hui, le gouvernement du Canada fait un pas de plus dans ses efforts pour la soutenir.

Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui la mise en oeuvre de deux engagements prévus dans le budget de 2022, lesquels visent à soutenir la présentation de nouvelles locales diversifiées dans les médias. D'abord, Patrimoine canadien relancera le volet Mesures spéciales pour appuyer le journalisme, dans le cadre de son Fonds du Canada pour les périodiques, grâce à un nouvel investissement de 40 millions de dollars sur 3 ans, à compter de 2022-2023. Cette somme comprend un investissement de 1,5 million de dollars sur 3 ans dans le volet Innovation commerciale du Fonds, dès 2022-2023, pour de nouveaux projets uniques qui s'articulent autour d'idées novatrices susceptibles d'aider les magazines et les journaux communautaires. Le gouvernement du Canada investira aussi 10 millions de dollars de plus en 2023-2024 dans l'Initiative de journalisme local afin de mieux soutenir ce secteur d'activité dans les communautés mal desservies partout au Canada.

Le nouveau volet Mesures spéciales pour appuyer le journalisme continuera d'assurer la disponibilité de nouvelles de qualité et d'aider les publications à s'adapter à l'évolution constante des habitudes de consommation de la population canadienne relativement aux médias. Grâce à ces mesures, plus de 800 magazines et journaux communautaires pourront diffuser leurs nouvelles dans de nombreuses communautés à l'échelle locale, régionale et nationale. L'appel de propositions de 2022 concernant les Mesures spéciales pour appuyer le journalisme sera lancé prochainement pour l'exercice financier 2022-2023. Les détails au sujet des volets Mesures spéciales pour appuyer le journalisme et Innovation commerciale figureront sur la page Web du Fonds du Canada pour les périodiques.

L'investissement supplémentaire dans l'Initiative de journalisme local servira à augmenter considérablement le nombre de nouvelles locales dans diverses communautés du Canada, là où il n'y en avait pas ou très peu auparavant. Voilà une excellente nouvelle pour la démocratie. Pour préserver l'indépendance de la presse, des organismes non gouvernementaux versés dans le journalisme continueront d'allouer les fonds aux médias d'information.

« Ce qu'on annonce démontre encore une fois notre engagement et notre détermination à soutenir notre journalisme local. Ces dernières années ont été difficiles pour nos éditeurs de magazines et pour nos journaux communautaires. On a été là pour eux et on continue de l'être parce qu'on sait à quel point ils sont importants pour nos communautés à travers le pays et parce qu'ils sont un pilier de notre démocratie. Aujourd'hui, on fait un pas de plus vers l'avenir et on continue notre appui pour une presse libre, forte et indépendante. »

? Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Dès le début de la pandémie de COVID-19, Patrimoine canadien a mis en oeuvre le nouveau volet Mesures spéciales pour appuyer le journalisme par l'entremise du Fonds du Canada pour les périodiques. En 2020 2021, plus de 45 millions de dollars ont été alloués pour appuyer au-delà de 790 périodiques gratuits, numériques et à faible tirage. En 2021-2022, au moins 23 millions de dollars ont été remis à 765 bénéficiaires. Les sommes supplémentaires visent à s'assurer que la plupart des périodiques pourront continuer à créer du contenu accessible au lectorat canadien.

Interrogés lors d'un sondage, les propriétaires d'entreprises bénéficiaires du Fonds d'urgence pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport en 2020-2021 ont déclaré dans une proportion de 84 % que les Mesures spéciales pour appuyer le journalisme leur avaient permis de poursuivre leurs activités durant la pandémie.

En 2019, on a lancé l'Initiative de journalisme local, un engagement de 50 millions de dollars sur 5 ans pour garantir l'existence de perspectives locales fiables et mobiliser la population locale. Le Fonds de relance pour les secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport a fait passer ce soutien financier initial à 60 millions de dollars sur 5 ans. Les engagements financiers énoncés dans le budget de 2022 portent le financement total à 70 millions de dollars sur 5 ans.

L'Initiative vise à favoriser la pratique du journalisme civique dans les communautés mal desservies. De plus, il fournit le financement nécessaire pour embaucher plus de 400 journalistes partout au pays, et ce, sur une base annuelle.

Le volet Innovation commerciale du Fonds du Canada pour les périodiques appuie une vaste gamme de projets favorisant l'innovation dans le but de s'adapter à l'évolution des conditions du marché et à la diversité du contenu recherché par le lectorat canadien. En 2021-2022, le volet Innovation commerciale a permis de financer 124 projets.

