Signifyd lance Fearless Payments, une nouvelle solution d'optimisation qui vise à accélérer la transformation numérique des fournisseurs de services de paiement.





Signifyd, le numéro un en matière de protection du commerce électronique, a lancé Fearless Payments, une suite de solutions innovantes conçue pour les fournisseurs de services de paiement, qui leur permet d'augmenter considérablement les taux d'autorisation, tout en réduisant leurs coûts d'exploitation et en offrant à leurs clients une garantie financière intégrale contre tous les types de rétrofacturations.

Grâce à Fearless Payments, les fournisseurs bénéficient d'une technologie compétitive et leurs clients peuvent conclure de nouvelles ventes en augmentant les taux d'approbation des commandes de 5 % à 9 %. Une solution d'optimisation précise des paiements constitue le prochain enjeu du secteur du commerce électronique. La solution de Signifyd offre aux fournisseurs de services de paiement (le canal des transactions entre les banques émettrices de cartes de crédit, les commerçants en ligne et leurs banques) l'avantage qu'ils recherchent dans un contexte de concurrence féroce pour attirer et fidéliser les clients B2B.

Le lancement de Fearless Payments pousse Signifyd à offrir des solutions au secteur des services financiers, en mettant à sa disposition le plus grand réseau commercial en dehors d'Amazon et des données transactionnelles qui accompagnent cette ampleur. Ce nouvel outil vient pallier la déconnexion des données qui avait pour conséquence un refus des commandes légitimes par crainte de la fraude.

« Fearless Payments permet aux fournisseurs de services de paiement d'offrir des services de meilleure qualité à leurs clients, en renforçant leurs solutions et leurs données transactionnelles grâce au vaste réseau commercial de Signifyd, qui regroupe des milliers de commerçants et des fonctionnalités de prise de décision alimentées par une intelligence artificielle », a déclaré Gayathri Somanath, vice-présidente des produits chez Signifyd.

Jusqu'à présent, les acteurs clés des infrastructures de paiement prenaient des décisions à l'aveugle, en s'appuyant sur des silos de données limités. Fearless Payments réduit la fragmentation des données et permet aux fournisseurs d'obtenir une vue d'ensemble des transactions nécessaires à l'amélioration des taux d'autorisation tout en protégeant les commerçants contre la fraude. En outre, Signifyd a établi des relations directes avec certains des plus grands émetteurs de cartes de crédit afin d'éviter le rejet des commandes légitimes et augmenter les transactions approuvées pour les commerçants et les fournisseurs de services de paiement.

En fin de compte, cette vue d'ensemble réduit le nombre de demandes d'autorisation refusées à tort par crainte de la fraude.

La plateforme d'optimisation des paiements de Fearless Payments comprend cinq solutions qui permettent aux fournisseurs de services de paiement d'offrir à leurs clients un service et un niveau de sécurité inégalés. Les voici :

prise de décision automatisée en matière de risques : cette fonctionnalité permet d'évaluer le risque lié à chaque transaction et d'éliminer instantanément les transactions frauduleuses ;

: cette fonctionnalité permet d'évaluer le risque lié à chaque transaction et d'éliminer instantanément les transactions frauduleuses ; optimisation du taux d'autorisation :cette fonctionnalité fournit aux émetteurs et aux institutions financières partenaires des données optimales, ce qui entraîne une augmentation des approbations d'autorisation ;

:cette fonctionnalité fournit aux émetteurs et aux institutions financières partenaires des données optimales, ce qui entraîne une augmentation des approbations d'autorisation ; protection garantie contre les rétrofacturations : cette fonctionnalité confère une garantie financière complète contre la fraude et les rétrofacturations non frauduleuses sur toutes les commandes approuvées ;

: cette fonctionnalité confère une garantie financière complète contre la fraude et les rétrofacturations non frauduleuses sur toutes les commandes approuvées ; récupération des rétrofacturations : il s'agit d'un service géré qui automatise les processus de gestion et de contestation des rétrofacturations ;

: il s'agit d'un service géré qui automatise les processus de gestion et de contestation des rétrofacturations ; gestion dynamique des exemptions : cette fonctionnalité permet d'identifier les commandes qui sont exemptées des obligations en matière d'authentification forte du client (SCA), tout en respectant les obligations de la PSD2 en Europe.

La solution Fearless Payments de Signifyd est disponible dès aujourd'hui. Rejoignez-nous dans la salle de réunion MR3607 lors de la conférence Money 20/20 ou contactez-nous pour en savoir plus.

À propos de Signifyd

Signifyd offre une plateforme de protection commerciale de bout en bout qui s'appuie sur son réseau, afin d'optimiser les conversions, d'automatiser l'expérience client et d'éliminer la fraude et les violations dans le secteur du commerce électronique. Ses solutions offrent la transparence et le contrôle dont les marques ont besoin pour réussir dans un secteur en constante évolution. Le siège social de Signifyd, principal fournisseur de solutions de sécurité des paiements et de prévention des fraudes pour les 1 000 plus gros détaillants en 2022, est situé à San José, en Californie. La société est également implantée à Denver, New York, Mexico, São Paulo, Belfast et Londres.

