AppQuantum Publishing propose des investissements jusqu'à 1 million de dollars dans des développeurs de jeux pour téléphone mobile





L'éditeur international de jeux pour mobile AppQuantum lance un nouveau programme d'accélération des affaires pour les développeurs de jeux gratuits pour mobile. Ils peuvent dorénavant recevoir une aide financière jusqu'à 1 million de dollars.

Le programme vise principalement les développeurs de jeux gratuits pour mobile occasionnels ou du segment mid-core. La société affirme que son principal objectif est de parvenir à une synergie maximale avec le développeur et à un échange équitable dans le cadre d'un partenariat où chacun contribue au résultat final.

Non seulement AppQuantum propose des investissements, mais la société s'efforce aussi de guider les studios pendant le processus organisationnel, partageant son expertise et prenant en charge tous les besoins en matière de marketing, d'analyses, de services ou juridiques.

Les premiers investissements d'AppQuantum ont commencé en 2021 lorsque la société a soutenu des projets de petite envergure mais néanmoins prometteurs. En 2022, cela s'est transformé en un programme d'investissement à part entière, qui inclut diverses formes de partenariat.

La société a réservé 10 millions de dollars pour la première série d'investissements. Après avoir atteint la limite et évalué l'efficacité, l'éditeur commencera à discuter de la prochaine série d'investissements possible avec une limite de 20 millions de dollars.

Avec le programme d'accélération des affaires d'AppQuantum, les développeurs auront accès aux options de partenariat suivantes :

Investissement dans le produit, couverture complète ou partielle des taux de combustion du studio ;

Investissement dans l'équipe (recrutement, marketing, etc.) ;

Investissement dans le produit avec conversion ultérieure en participation dans le studio ;

Investissement dans le produit avec ou sans publication ultérieure ;

Publication du produit fini ;

Intégration de toute l'équipe dans AppQuantum avec une partie des bénéfices ;

Investissements/achat de solutions de service.

En 2022, AppQuantum Publishing a signé un accord de partenariat avec Playrix, l'un des plus importants développeurs de jeux pour mobile au monde. La société va maintenant partager ses connaissances, solutions, expertise et savoir-faire avec des partenaires.

« Nous restons toujours en contact avec les studios qui se fixent des objectifs ambitieux, qu'il s'agisse de faire partie des 50 jeux occasionnels les plus rentables ou de commencer l'auto-publication. Notre intention est de les aider à atteindre ces objectifs bien plus rapidement. Nous soutenons le développement de leurs produits avec un marketing de haute qualité et les aidons à régler les problèmes d'auto-publication et juridiques », a déclaré Evgeny Maurus, le fondateur d'AppQuantum.

De plus amples détails à propos du programme d'accélération des affaires d'AppQuantum pour les développeurs et des instructions pour s'inscrire au programme sont disponibles dans cet article.

Vous trouverez de plus amples informations à propos d'AppQuantum sur le site Internet officiel.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

