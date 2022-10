L'écart entre les objectifs et la réalité en matière de sécurité opérationnelle s'est creusé, selon le rapport de sécurité 2022 de Sphera





Les données du dernier rapport de sécurité de Sphera révèlent un écart persistant entre l'intention et la réalité en matière de gestion de la sécurité opérationnelle, tandis que les critères ESG sont un sujet de plus en plus important pour les professionnels de la sécurité et des risques opérationnels

CHICAGO, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Bien que les efforts des entreprises en matière d'ESG se soient poursuivis et que la plupart d'entre elles aient intégré la sécurité dans leur culture d'entreprise, il reste des lacunes à combler pour améliorer les performances en matière de sécurité opérationnelle, selon le nouveau rapport de sécurité 2022 de Sphera.

Sphera, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels de gestion des performances et des risques ESG et de services de données et de conseil, a interrogé 280 professionnels de la gestion de la sécurité et des risques opérationnels du monde entier sur l'état actuel de la gestion de la sécurité opérationnelle et des risques opérationnels. Les résultats montrent que 69 % des sondés indiquent qu'il y a un écart entre les objectifs de leur entreprise en matière de sécurité opérationnelle et la réalité telle qu'ils la vivent. Il s'agit d'une augmentation importante par rapport à l'étude de 2021, dans laquelle 21 % des sondés signalaient un écart entre les intentions et la réalité en matière de sécurité. La constatation selon laquelle seulement 67 % des opérations de maintenance critiques sont réalisées au cours d'un mois standard illustre le décalage entre l'intention et la réalité.

Des défis persistants, tels que les ressources et les budgets limités, pourraient en partie expliquer cet écart grandissant. Des tendances comme celle de la Grande Démission pourraient également y contribuer, car la sécurité opérationnelle peut être compromise lorsque les employés partent et que leur expertise n'est plus mise à disposition de l'entreprise.

Les trois principaux obstacles à l'efficacité de la gestion des risques opérationnels sont les défis de gestion (46 %), de formation et de compétences (45 %) et l'engagement insuffisant d'employés en première ligne pour améliorer la sensibilisation (34 %). Les sondés ont indiqué que les trois principaux indicateurs de performances en matière de sécurité sont la réduction de l'exposition au risque opérationnel et au risque d'accident majeur (66 %), l'excellence opérationnelle (57 %) et la conformité à la réglementation (49 %).

Depuis sept ans, le rapport annuel de sécurité de Sphera examine l'état actuel de la gestion de la sécurité et des risques opérationnels en tenant compte des événements mondiaux et des tendances macroéconomiques. Les sondés provenaient de plusieurs industries mondiales, telles que la production industrielle, le pétrole et le gaz, la chimie/pétrochimie, l'énergie, le bâtiment et l'ingénierie.

Le taux d'adoption de solutions technologiques est identifié dans le rapport de sécurité comme l'un des points spécifiques à améliorer. Pratiquement tous les sondés (96 %) ont déclaré que la technologie améliorait l'efficacité de la gestion de la sécurité et des risques opérationnels. Cependant, les taux d'adoption ne reflètent pas encore la valeur perçue, puisque seuls 11 % des sondés indiquent que leur entreprise exploite toute la gamme de solutions technologiques à leur disposition. Un certain nombre de facteurs, tels que les niveaux de maturité plus faibles et les défis liés à la connexion de systèmes et de données disparates, pourraient expliquer la lenteur de la croissance du taux d'adoption.

« Le rapport de sécurité 2022 révèle un écart persistant entre les objectifs et la réalité de la sécurité opérationnelle, et le décalage entre la sensibilisation et l'adoption de solutions technologiques est un obstacle supplémentaire que les organisations doivent surmonter », a déclaré Scott Lehmann, vice-président de la gestion des produits de gestion des risques opérationnels chez Sphera. Une technologie qui fournit des données en temps réel et des évaluations concrètes des risques pourrait aider à prendre les mesures nécessaires au sein d'une organisation pour réduire l'écart et améliorer la sécurité. Le recours à une gamme d'outils pour assurer la conformité et améliorer la prise de décisions prédictives peut aider les entreprises à assurer la sécurité de leurs employés et la productivité de leurs opérations. »

La sécurité est le fondement de toute organisation solide, et la gestion de la sécurité et des risques opérationnels joue un rôle essentiel dans la performance d'une entreprise en matière de critères ESG. Avec les critères ESG, la gestion de la sécurité opérationnelle consiste à garantir la sécurité des personnes, et des collectivités dans lesquelles les entreprises exercent leurs activités. Pour la première fois dans le cadre de l'étude de sécurité, les professionnels de la gestion de la sécurité et des risques opérationnels ont été interrogés sur la concordance entre la gestion de la sécurité et le programme ESG de l'entreprise. Bien qu'une majorité écrasante (87 %) ait déclaré que la gestion de la sécurité opérationnelle concordait avec le programme ESG de leur entreprise, les avis sont légèrement divergents quant au critère ESG qui s'applique le mieux à leur programme de gestion de la sécurité opérationnelle ? critère environnemental, sociétal ou de gouvernance. Cependant, lorsqu'ils ont été interrogés sur les scénarios d'impact les plus préoccupants pour leur activité, 71 % des sondés ont répondu que les scénarios d'impact environnemental étaient les plus préoccupants.

« Il est de plus en plus évident que les politiques ESG ne sont plus un luxe, mais une nécessité, a ajouté Paul Marushka, PDG de Sphera. Les efforts d'atténuation des risques d'une entreprise sont intrinsèquement liés à sa performance en matière d'ESG et la mise en oeuvre des critères ESG à l'échelle d'une entreprise permet des prises de décisions éclairées et aide les professionnels de la gestion de la sécurité et des risques opérationnels à réduire les risques en matière d'ESG. »

À propos de l'étude de sécurité

Sphera a interrogé 280 professionnels de la gestion de la sécurité et des risques opérationnels concernant l'état actuel de la gestion de la sécurité et des risques opérationnels au sein de leur entreprise dans le cadre du rapport de sécurité 2022 . Les sondés provenaient de plusieurs industries mondiales, telles que la production industrielle, le pétrole et le gaz, la chimie/pétrochimie, l'énergie, le bâtiment et l'ingénierie.

À propos de Sphera

Sphera est le principal fournisseur de logiciels de gestion des performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et de gestion des risques, de services de données et de conseil, spécialisé dans les questions d'hygiène-sécurité-environnement et durabilité (HSE&D), dans la gestion de risques opérationnels et des produits. Depuis plus de 30 ans, nous avons servi plus de 6 700 clients et plus d'un million d'utilisateurs dans 80 pays pour aider les entreprises à assurer la sécurité de leurs employés, la durabilité de leurs produits et la productivité de leurs activités. Pour en savoir plus sur Sphera, consultez le site : www.sphera.com . Suivez Sphera sur LinkedIn .

Pour les demandes des médias, veuillez contacter :

Astrid Dickinson

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1907993/Sphera_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 20 octobre 2022 à 09:03 et diffusé par :