Manuvie et Shoppers Drug Mart collaborent pour faciliter la prise en charge d'affections graves

TORONTO, le 20 oct. 2022 /CNW/ - Manuvie a annoncé aujourd'hui que son important Programme de gestion des médicaments de spécialité bénéficie désormais d'une collaboration avec Shoppers Drug Mart, premier détaillant de produits pharmaceutiques au Canada.

Ce programme, visant à aider les Canadiennes et les Canadiens à mieux gérer leur santé, offre aux bénéficiaires de l'assurance collective de Manuvie un accès facilité à des médicaments de spécialité dispendieux, et il soutient les patients aux prises avec des problèmes de santé complexes, tels que le cancer, la fibrose kystique et la sclérose en plaques. Il permet aux promoteurs et participants de régime de faire des économies, en plus d'offrir des options pratiques pour l'exécution des ordonnances et la livraison des médicaments.

« Shoppers Drug Mart apportera une excellente contribution au Programme de gestion des médicaments de spécialité de Manuvie, a déclaré Kim MacFarlane, vice-présidente, Expérience numérique et des produits, Assurance collective à Manuvie. En plus de renforcer un programme qui reçoit déjà des notes de satisfaction de la clientèle de l'ordre de 96 à 97 %, l'intégration de ce partenaire à notre réseau existant présentera des avantages directs pour les clients, qui auront accès à un plus vaste éventail de médicaments et à des services de consultation enrichis. »

« Tout comme Manuvie, Shoppers Drug Mart a pour mandat d'aider les Canadiens et les Canadiennes à améliorer leur état de santé, a déclaré pour sa part Uchenwa Genus, directrice principale, Solutions en matière de régimes d'assurance médicaments, Shoppers Drug Mart. Un accès plus facile et pratique aux médicaments et des prix préférentiels dont bénéficieront les clients, voilà deux grands pas de faits vers la réalisation de ce mandat. »

Grâce à l'actuel Programme de gestion des médicaments de spécialité de Manuvie, les participants ont accès à des infirmières et infirmiers gestionnaires de dossiers qui offrent les services de soutien suivants aux patients :

Des renseignements personnalisés sur les médicaments de spécialité et un accompagnement relatif aux affections et aux choix de style de vie

Des discussions entre les médecins et les patients

Des rappels de renouvellement des médicaments d'ordonnance

La coordination des rendez-vous pour les perfusions ou une formation sur les injections et la livraison de médicaments

Au Canada, les médicaments de spécialité représentent un pourcentage minime (0,9 %) des demandes de règlement de médicaments, mais près du tiers (29 %) des dépenses totales en médicaments1. Cette tendance ne fait que s'accentuer alors que de nouveaux médicaments sont mis en marché.

Visitez le site de Manuvie à manuvie.ca pour en savoir plus sur le Programme de médicaments de spécialité.

