La Banque Scotia rend le transport en commun plus abordable pour ses clients





TORONTO, le 20 oct. 2022 /CNW/ - Dès aujourd'hui, la Banque Scotia simplifie la vie aux utilisateurs du transport en commun en ne prenant plus en compte les opérations effectuées par carte de débit ou portefeuille mobile dans les terminaux de transport en commun au Canada. Ainsi, les titulaires d'un compte bancaire courant avec limites d'opérations peuvent maintenant payer leurs déplacements avec leur carte de débit sans souci, cette opération étant exclue du total.

« Les Canadiens ont recommencé à se déplacer, et ils sont de plus en plus nombreux à se rendre de nouveau à l'école ou au bureau. Le transport en commun continuera de jouer un rôle important dans le quotidien de millions de clients, et nous avons une occasion unique de leur offrir la meilleure expérience possible avec nos produits de débit », d'expliquer D'Arcy McDonald, premier vice-président, Paiements à la Banque Scotia. « 57 % des Canadiens déclarent utiliser moins d'argent liquide qu'avant la pandémie1. Les consommateurs s'attendent à avoir accès à des solutions de paiement numérique plus conviviales, et c'est une autre façon de répondre à leurs besoins. »

Ce changement survient alors que les Canadiens s'inquiètent de plus en plus de leur situation financière. Selon l'indice trimestriel de la Banque Scotia appelé Worry Index, 42 % des Canadiens craignent de ne pas être en mesure de payer leurs dépenses courantes, et 79 % d'entre eux ont déjà réduit leurs dépenses non essentielles. En excluant les achats de titres de leurs limites bancaires, nous permettons aux principaux utilisateurs des transports en commun, notamment les étudiants et les familles, de réaliser des économies non négligeables.

Plus tôt cette année, la Banque Scotia a intégré Argent futé Scotia à son appli de services bancaires mobiles. Cet outil aidera les Canadiens à constater quelles sont leurs dépenses et leur permettra d'établir des budgets, de détecter toute situation préoccupante et de découvrir des possibilités d'épargne, et ce, en quelques clics.

« Nous saluons la décision de la Banque Scotia de rendre l'utilisation du transport en commun plus simple et pratique pour des millions de Canadiens », de dire William Keliehor, chef des activités commerciales, Interac Corp. « Les achats courants par Débit InteracMD effectués directement à partir d'un compte bancaire ont la cote, et nous continuerons de collaborer avec les sociétés de transport en commun de partout au pays pour offrir le paiement par débit, car c'est une option pratique. »

