La première pierre a été officiellement posée pour le Centre d'innovation en biologie synthétique de Wuhan et le Centre R&D du projet d'investissement de CABIO





WUHAN, China, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le 19 octobre 2022, le projet du centre R&D du projet d'investissement de CABIO a été officiellement démarré à Wuhan Optics Valley. La cérémonie d'inauguration du projet de « Centre d'innovation en biologie synthétique de Wuhan » mis en place conjointement par l'Institut de l'innovation et du développement industriels de Wuhan, CABIO Biotech?Wuhan? Co., Ltd. et Hubei Changjiang Science and Innovation Service Group Co., Ltd. a eu lieu le même jour.

Le Centre d'innovation en biologie synthétique de Wuhan se positionne comme leader de l'industrie de la biologie synthétique dans toute la Chine centrale, qui élargira efficacement le rayon d'application de la technologie de biologie synthétique, favorisera le processus de normalisation de l'industrie, améliorera l'efficacité de la transformation des réalisations et établira le système complet de l'innovation scientifique et technologique et de la transformation industrielle dans le domaine de la biologie synthétique, pour devenir un centre d'innovation de première classe à l'échelle nationale et internationale qui s'engagera à diriger le développement de l'industrie biologique. Le centre aidera Wuhan à construire un pôle industriel de la santé du niveau mondial d'un billion de yuans, à soutenir le développement de haute qualité de l'industrie biologique de la province du Hubei et à promouvoir le développement dans le monde de la technologie de biologie synthétique de la Chine.

CABIO Biotech?Wuhan? Co., Ltd. est une entreprise de haute technologie axée sur la biotechnologie. Grâce à 20 ans d'accumulation, CABIO a constitué une technologie de plate-forme industrielle de pointe basée sur les biotechnologies telles que la biologie synthétique, la sélection directionnelle de souches industrielles et le contrôle fin de la fermentation. Avec le développement de la technologie de biologie synthétique, CABIO a augmenté davantage ses investissements dans ce domaine, en construisant un laboratoire de biologie synthétique et lançant un certain nombre de projets de recherche avec des perspectives technologiques et un potentiel de marché.

Après des années d'accumulation, CABIO est passée d'une start-up au marché du capital d'innovation technologique et est devenue l'une des sociétés cotées les plus populaires de la R&D en biologie synthétique. À l'occasion de la cérémonie d'inauguration du centre d'innovation, CABIO a également officiellement lancé une nouvelle gamme de produits créée par la technologie de la biologie synthétique : série de sucres fonctionnels HMOs, série de nutriments lipidiques, série de matières premières cosmétiques à haute valeur ajoutée, etc. ; le lancement de cette série de produits démontre les capacités de R&D et d'innovation de premier ordre de CABIO dans la technologie de la biologie synthétique. À l'avenir, CABIO continuera à lancer de nouveaux produits avec des technologies subversives centrées sur la technologie de la biologie synthétique, consolidant la stratégie de développement d'entreprise avec la nutrition humaine comme ligne principale, la nutrition animale et les matières premières de soins fonctionnels comme flanc, et afin de réaliser la croissance de haute qualité et le développement durable de l'entreprise.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1925741/Official_Ground_breaking_Ceremony_of_Wuhan_Synthetic_Biology_Innovation_Center___CABIO_R_D_Center_In.jpg

Communiqué envoyé le 20 octobre 2022