Afin de construire une vie intelligente, la 132e Foire de Canton crée une « salle d'exposition virtuelle » pour la fabrication intelligente chinoise

GUANGZHOU, Chine, le 20 oct. 2022 /CNW/ - La 132e Foire d'importation et d'exportation de Chine (la « Foire de Canton »), qui a ouvert ses portes le 15 octobre en tant qu'exposition virtuelle, présente plus de 140 000 produits intelligents provenant des meilleures entreprises de haute technologie. En tant que plateforme de promotion du commerce, la Foire de Canton a créé une « salle d'exposition virtuelle » pour présenter les dernières réalisations de la Chine en matière de fabrication intelligente et de technologies novatrices qui permettent de bâtir une vie meilleure et plus intelligente pour tous.

Wuhan Linptech Co., Ltd. (« Linptech ») met en vedette une série de produits novateurs, y compris des commutateurs et des sonnettes sans fil, intelligents et à alimentation propre, des capteurs de corps humain et des capteurs magnétiques pour les portes et les fenêtres. Ces nouveaux produits ont été créés à l'aide du protocole sans fil Linptech développé par l'entreprise, qui répond aux exigences de consommation d'énergie très faible de la production d'énergie microcinétique et garantit la stabilité et la fiabilité de la transmission d'informations ainsi que la robustesse dans des conditions complexes pour réaliser une communication bidirectionnelle passive et sans fil.

« Nous sommes témoins de l'élévation importante du statut de la fabrication chinoise dans la chaîne de valeur mondiale. Linptech s'est attaquée aux technologies de base et détient de multiples brevets pour des inventions au pays et à l'étranger, visant à fournir des produits et des solutions fiables et pratiques pour les maisons et les bâtiments intelligents, a déclaré Liao Xiaohui, directrice des ventes de Linptech. La Foire de Canton est maintenant une plateforme beaucoup plus diversifiée et inclusive où nous rencontrons des acheteurs de toutes tailles, des grands importateurs aux propriétaires de petits magasins, et la combinaison du mode en ligne et hors ligne de l'exposition a fait éclater les limites de l'espace et du temps. »

Guangdong Roule Electronics Co., Ltd. (« Roule ») met en valeur son éclairage de sécurité solaire qui aide les utilisateurs à s'occuper de leur maison. La lampe prend en charge la surveillance à distance en temps réel et l'interphone vidéo en duplex intégral. Lorsqu'un mouvement humain est détecté dans la nuit, elle s'allume automatiquement et envoie une vidéo d'alarme sur le téléphone portable de son propriétaire. La lampe de sécurité est alimentée par l'énergie solaire et détecte les conditions de lumière ambiante de sorte que, pendant la journée, elle envoie seulement une vidéo d'alarme en temps réel sans allumer la lumière.

Des commutateurs intelligents à la domotique complète, les technologies intelligentes entrent maintenant dans un plus grand nombre de foyers, et les petits électroménagers deviennent plus intelligents. La Foire de Canton suit les dernières tendances et sert de plateforme aux entreprises qui, en plus de présenter les dernières réalisations novatrices, inspirent des innovations continues qui procureront un avantage concurrentiel et permettront de devenir des pionniers.

