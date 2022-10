Le Capital Hair Center d'Istanbul attire l'attention dans le secteur en plein essor de la greffe de cheveux en Turquie grâce à son ozonothérapie de pointe





Classée parmi les destinations touristiques les plus populaires au monde, la Turquie est connue pour ses plages immaculées et la richesse de son patrimoine historique. Mais depuis ces dernières années, elle s'est également fait une place dans le tourisme médical en raison de l'immense expertise de ses professionnels médicaux.

Le marché mondial de la greffe de cheveux en est le plus parfait exemple et prévoit de générer une valeur totale de 30,13 milliards de dollars par an d'ici 2031.

« Des milliers de personnes du monde entier viennent en Turquie pour bénéficier de procédures de greffes de cheveux de pointe à des prix compétitifs », déclare Dr Ekrem Keskin du Capital Hair Center d'Istanbul. « La Turquie est ainsi devenue l'un des leaders du secteur et les docteurs turcs ont pu acquérir une expérience inégalée. »

Dr Keskin est chirurgien esthétique et réalise des greffes de cheveux selon une vision esthétique. Il a été formé à la chirurgie esthétique au département de chirurgie clinique plastique, reconstructive et esthétique de Cleveland, aux États-Unis.

Des techniques de pointe

Hormis leur vaste expertise, les cliniques turques sont également réputées pour l'utilisation des dernières méthodes de greffe de cheveux, comme l'analyse du cuir chevelu et l'anesthésie visant à garantir des procédures de transplantation sans douleur.

Le Capital Hair Center traite ses patients par une ozonothérapie de pointe qui stimule le taux de survie des greffons transplantés et accélère la guérison. « Cela permet aux patients de reprendre leur quotidien relativement rapidement », déclare Dr Keskin.

Les considérations esthétiques, quant à elles, représentent également une composante essentielle de la greffe de cheveux. « La motivation principale des patients est de paraître plus jeunes, plus séduisants et en meilleure santé », explique Dr Keskin, qui a suivi une formation approfondie en esthétique du visage.

Après analyse du cuir chevelu, le personnel expérimenté du centre détermine combien de greffons sont nécessaires et à quel endroit. « Nous sélectionnons ensuite l'implantation, la fréquence et l'orientation des greffons en fonction du type de visage, qui est propre à chaque patient », indique Dr Keskin.

« Une expérience touristique complète »

Au cours des deux dernières années, la Turquie a accueilli environ 2 millions de touristes étrangers pour des prestations de santé. Les dépenses de santé des touristes en Turquie ont augmenté de 121,5 % au deuxième trimestre de 2022. L'une des raisons principales est que la Turquie offre des prix plus abordables que d'autres destinations phares.

« Les patients qui viennent en Turquie pour s'y faire greffer des cheveux peuvent également profiter de ses attractions historiques, culturelles et naturelles qui, réunies, lui permettent de vivre une expérience touristique complète », explique Dr Keskin.

Communiqué envoyé le 20 octobre 2022 à 08:00 et diffusé par :