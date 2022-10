L'auteur primé Xue Mo présentera des oeuvres littéraires illustrant la vie en Chine occidentale à la Foire du livre de Francfort 2022





FRANCFORT, Allemagne, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- L'écrivain chinois apportera plus de trente livres, dont son célèbre Into the Desert, et présentera une exposition thématique sur le stand de China International Book Trading Corporation (« CIBTC ») à l'occasion de la 74e Foire du livre de Francfort ; sont également prévus des entretiens avec des maisons d'édition et des organisations internationales pour évoquer la coopération sur les droits d'auteur des livres.

La Foire du livre de Francfort, qui se tiendra du 19 au 23 octobre en Allemagne, est le plus grand rassemblement commercial du monde pour les contenus numériques et imprimés ; l'événement littéraire est surnommé « le baromètre des cultures du monde ». Au stand 6.2 B110, CIBTC présentera certains des livres les plus connus du géant littéraire chinois, notamment Selected Stories by Xue Mo , un recueil d'histoires merveilleuses sur le thème de la culture, de la vie et de l'esprit de la Chine occidentale, qui a été traduit en plus de 20 langues.

Intellectuel et écrivain prolifique avec plus de cent oeuvres littéraires et culturelles à son actif, Xue Mo, dont le vrai nom est Chen Kaihong, crée une myriade de personnages dans ses livres, avec sa spiritualité unique et son imagination puissante qui transporte ses lecteurs au coeur des zones rurales de la Chine occidentale pour assister à leurs épreuves, leurs amours, leur mort et leur foi, dans leur quête d'espoir et d'éternité.

Xue Mo a été nommé trois fois pour le prix Mao-Dun, l'un des prix littéraires les plus prestigieux de Chine, pour ses oeuvres les plus connues sur la scène internationale, notamment Desert Rites et White Tiger Pass. Suosalang, un poème épique de quatre-vingt mille lignes et plus d'un million de mots, le fruit de sa propre étude et de la pratique de toute une vie, permet de combler le manque de poésie épique dans l'histoire de la littérature chinoise et est aussi salué par les critiques littéraires comme l'un des plus grands mythes épiques dont la portée majestueuse est comparable à celle du Seigneur des Anneaux ou du Trône de fer.

Into the Desert , une histoire extraite du roman White Tiger Pass de Xue Moe, est imprégnée de symbolisme. Il s'agit d'une fable sur la destinée humaine, l'histoire de deux femmes interdépendantes ? Lanlan et Ying'er ? qui se sont aventurées dans un désert en quête d'une nouvelle vie. Les caractères dichotomiques des deux héroïnes représentent la mentalité contradictoire à laquelle chacun peut s'identifier face aux épreuves et aux peines de la vie, et leur confrontation avec les monstrueuses créatures du désert, les dholes, symbolise les dangers inévitables qui se trouvent sur le chemin de la liberté. Leur persévérance, leur calme et leur intrépidité finissent par les sortir du danger, et ce sont aussi ces qualités qui ont aidé Xue Mo, et tous ceux qui sont liés à cette histoire, à naviguer dans leur propre désert. La sagesse qui émane de ses doigts illumine le coeur d'innombrables lecteurs.

« Le désir de chercher l'espoir ne se limite pas aux habitants de la Chine occidentale ou du pays, mais il est partagé par toute l'humanité. Peut-être espèrent-ils des choses différentes, et trouvent-ils l'espoir par différents moyens, mais un mot peut définir ce qu'ils recherchent vraiment : l'éternité. Tous les humains sont en quête d'éternité, que ce soit la lande, le bonheur, une relation ou l'amour éternel. Pour cela, chacun s'aventure dans son propre désert », a-t-il ajouté.

