Forrester : C'est l'argent, et non l'éthique, qui stimulera les opportunités sur le marché de l'écologie





La durabilité environnementale est en passe de devenir une opportunité commerciale historique grâce aux investissements massifs consacrés à la lutte contre le changement climatique

LONDRES, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Pour lutter contre le changement climatique, les gouvernements, les investisseurs, les consommateurs et les entreprises du monde entier se mobilisent pour investir dans des solutions plus durables à adopter. Forrester (Nasdaq: FORR) estime que les États-Unis et l'UE, à eux seuls, dépensent actuellement 1,4 milliard de dollars pour la durabilité environnementale et l'adaptation aux changements climatiques. Le financement par capital-risque des technologies vertes s'élève à 17,5 milliards de dollars, et le marché mondial des instruments financiers verts s'élève à 658 milliards. Ces facteurs se combinent pour créer ce que Forrester appelle la « révolution du marché vert », une opportunité historique pour les affaires au même titre que les première et deuxième révolutions industrielles. Par conséquent, les entreprises ne considéreront plus la durabilité environnementale comme une responsabilité éthique, mais comme une opportunité d'affaires sans précédent qu'elles ne peuvent se permettre d'ignorer.

La révolution du marché vert est sur le point de transformer les secteurs du transport, de l'énergie et de la construction, les investissements dans les produits de la finance durable et l'approvisionnement et la prestation de biens et de services durables. Les entreprises pionnières vont au-delà de l'écologisation de leurs opérations pour rechercher la durabilité de l'entreprise dans tous leurs produits et pratiques. Les données 2022 de Forrester montrent que parmi les professionnels des affaires et de la technologie qui indiquent que l'amélioration de la durabilité est une priorité pour leur organisation, 17 % lancent de nouveaux produits et services écologiques. De plus, les entreprises qui prennent des engagements publics en matière de durabilité environnementale et y donnent suite établissent un lien de confiance avec leurs parties prenantes et augmentent la résilience de leurs affaires.

Forrester présente les principales considérations à prendre en compte pour les décideurs dans les domaines du marketing, de la technologie et des affaires qui voudraient tirer parti de la révolution du marché vert qui aura lieu au cours des prochaines décennies :

« La durabilité environnementale représente une opportunité historique pour les entreprises de développer de nouveaux produits et services, et de faciliter ou de favoriser un nouveau marché vert », déclare Sharyn Leaver, directrice de la recherche chez Forrester. « Les recherches approfondies de Forrester sur des sujets comme l'évolution des attitudes et des comportements des consommateurs, l'état de la durabilité environnementale dans le Fortune 200 mondial, l'évolution de la finance verte et des produits, ainsi que la manière dont les dirigeants peuvent intégrer la durabilité à leurs feuilles de route de produits aidera les entreprises, les organismes gouvernementaux, les pays et les villes à accélérer leur parcours vers le développement durable. »

La révolution du marché vert est l'un des principaux thèmes de recherche de Forrester, avec l'obsession du client, l'ajustement pour le futur (« future fit »), l'avenir du travail et l'impératif de confiance, conçus pour aider les dirigeants d'entreprises et de technologies à rester en tête des dynamiques de marché et de clientèle changeantes.

