Anniversaire de platine de Madison's Lumber Reporter : 70 ans et plus

Il y a exactement 70 ans, Madison's Lumber Reporter publiait son premier numéro, faisant la promotion d'une étude de marché indépendante sur le sapin, la pruche, le cèdre et l'épinette blanche de l'Ouest. Soixante-dix ans plus tard, Madison's est toujours une voix indépendante dans l'industrie du bois d'oeuvre.

Cela fait déjà 70 ans d'analyses précises, opportunes et pertinentes dans l'industrie du bois d'oeuvre. Dès le tout premier numéro, Madison's Lumber Reporter a publié des commentaires indépendants sur l'industrie... et devinez quoi, nous le faisons toujours ! Soixante-dix ans d'analyses hebdomadaires, c'est plus de 3 500 commentaires détaillés pour donner une vue d'ensemble sur les données brutes.

Madison's Lumber Reporter est le première source d'informations sur le bois d'oeuvre résineux, les prix, les informations sur l'industrie et les contacts de l'industrie. Nous avons une variété de produits pour répondre à vos besoins d'information, notamment : https://madisonsreport.com/products/madisons-reporter/

Qu'est-ce qui a rendu Madison's si pertinent depuis 70 ans ? Les commentaires, bien sûr ! Découvrez ces analyses d'études de marché vintage de Madison's Lumber Reporter, aussi précises qu'elles le sont aujourd'hui. Vous voulez en voir plus et remonter le temps ? Visitez le page rétrospective : https://madisonsreport.com/interactions/

RESTEZ EN AVANT des données sur les prix des logements aux États-Unis en accédant aux prix du bois d'oeuvre résineux. Publié tous les vendredis depuis 1952, les prix du bois de Madison's sont utilisés par l'industrie des produits forestiers comme guide de prix pour le bois d'oeuvre résineux de dimension de charpente de construction en Amérique du Nord. Ce sont, bien sûr, les intrants dans les matériaux de construction de maisons aux États-Unis et au Canada.

Soixante-dix ans de croissance chez Madison's Lumber Reporter: ce qui a commencé comme des commentaires et des données axés sur le bois s'est maintenant transformé en publications dans 5 domaines de la foresterie :

un outil interactif leader de l'industrie ;

un répertoire de scieries en expansion ;

un guide des prix des granulés de bois ;

un rapport sur le prix des grumes de la côte de la Colombie-Britannique ;

une chaîne YouTube populaire ;

et plus !

Que réservent les 70 prochaines années ? Restez au courant de l'industrie forestière : visitez le site Web pour en savoir plus sur les offres de produits en pleine croissance : https://madisonsreport.com/products/

Découvrez le commentaire vintage du Madison's Lumber Reporter paru il y a 70 ans : à l'écoute des marchés forestiers internationaux depuis ses débuts ! Déjà à l'époque, Madison's Lumber Reporter examinait les grandes tendances et transmettait cette information importante à ses lecteurs. Aujourd'hui, nous continuons à apporter des analyses précises et innovantes : assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube pour obtenir une vue plus large : https://www.youtube.com/channel/UCIxRWeR1MCv1aTosFuCR_zw

Les investisseurs avisés savent que les prix du bois d'oeuvre résineux sont un bon indicateur avancé de l'activité immobilière aux États-Unis, y compris la construction de maisons et les ventes de maisons. Ne manquez pas cette occasion, obtenez des mises à jour des données sur les prix du bois directement sur votre bureau tous les vendredis matins.

De l'encre et du papier à un outil numérique interactif, Madison's Lumber Reporter a évolué avec la technologie au cours des 70 dernières années ! Restons à jour dans les données et améliorons toujours les moyens de faire parvenir ces informations importantes. Obtenir les propre comparaison de données personnalisée et l'accès aux prix historiques avec l'outil interactif de graphique des prix du bois de Madison : https://madisonsreport.com/products/madisons-reporter/

* Les prix du bois de Madison's, hebdomadaires, sont un bon indicateur prévisionnel de l'activité actuelle d'achat de bois des constructeurs de maisons aux États-Unis ----> DÉTAILS

Madison's Lumber Reporter publie chaque semaine, 50 fois par an, depuis plus de 70 ans. Nos abonnés n'ont jamais perdu de temps lorsqu'il s'agit d'information opportune sur l'industrie forestière. Consultez notre blog et notre chaîne YouTube pour voir ce que vous pourriez manquer !

Avec plus de 70 ans d'expérience et une offre de produits en expansion, Madison's Lumber Reporter reste la meilleure ressource pour tous les professionnels de l'industrie forestière.

MERCI d'avoir célébré notre anniversaire de platine ! Ne manquez pas les 70 prochaines années, abonnez-vous aujourd'hui et ne manquez plus jamais de données importantes, d'analyses précises ou d'informations opportunes.

Pour vous abonner à Madison's Lumber Reporter, remplissez simplement un bon de commande ici : https://madisonsreport.com/subscribe/

