Paxman annonce que l'Association Francophone des Soins Oncologiques de Support (AFSOS) a publié un nouveau guide de soins intitulé « Alopécie et cancer » dans lequel est recommandé le refroidissement du cuir chevelu





Un groupe de travail multidisciplinaire a mené cette réflexion afin de permettre aux acteurs des soins en oncologie d'avoir accès à des outils pour mieux gérer l'alopécie induite par la chimiothérapie. En effet, les informations présentes dans ce guide permettent de répondre plus facilement aux besoins des patients et ainsi minimiser l'impact psychologique de l'alopécie.

Le référentiel " Alopécie et cancer " a pour objectif d'aider les professionnels de santé à détecter, prévenir et prendre en charge l'alopécie associée au cancer et guider les oncologues prescrivant un traitement chimiothérapique ainsi que tous les professionnels de santé (aides-soignants, socio-esthéticiens, psychologues etc.) impliqués dans la prise en charge du patient.

Ce référentiel l'AFSOS fait suite à l'inclusion du refroidissement du cuir chevelu dans plusieurs guides de pratique clinique dans le monde.

Didier MAYEUR, secrétaire de l'AFSOS et oncologue au Centre George François Leclerc de Dijon affirme que « l'alopécie peut être un obstacle à la réalisation de certains traitements anti-cancéreux, par refus des patients de prendre ce risque. Dans tous les cas, l'alopécie contribue très souvent à la dégradation de la qualité de vie. Elle peut conduire à l'isolement de la personne malade.

La possibilité de proposer une prévention efficace est un apport incontestable pour diminuer les conséquences de certains traitements anticancéreux. »

