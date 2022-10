L'institut Leibniz SAFE et European DataWarehouse se voient attribuer une subvention dans le cadre de l'initiative de la protection et du financement climatiques





L'institut Leibniz de recherche sur les marchés financiers SAFE et le registre de titrisation European DataWarehouse (EDW) ont reçu une subvention du ministère fédéral allemand de l'Éducation et de la Recherche dans le cadre de l'initiative de financement KlimFi (Climate Protection and Finance) pour réaliser un projet sur trois ans visant à promouvoir le marché des titres adossés à des actifs (ABS) des voitures écologiques.

Le projet appelé « Green Auto Securitisation » (GAS) consiste à créer des incitations significatives pour l'industrie automobile, ainsi que pour les parties prenantes et les utilisateurs finaux, afin de concevoir un encadrement pour un mécanisme de financement écologique soutenant le financement des véhicules à faibles émissions par le biais de prêts bancaires.

« SAFE réalisera une analyse approfondie de la probabilité de défaillance des propriétaires de véhicules électriques par rapport aux moyens de transport moins efficaces dans les différents pays et millésimes, dans le but de développer un cadre de risque approprié avec des incitations spécifiques », explique Loriana Pelizzon, directrice du département de recherche sur les marchés financiers de SAFE, qui coordonne le projet pour l'institut Leibniz.

« EDW est fier de poursuivre l'exploitation de sa base de données pour promouvoir le prêt et le financement de l'économie réelle par le biais de prêts et leasings de voitures, tout en réduisant les émissions et en oeuvrant pour atteindre les objectifs de la Commission européenne », ajoute Christian Thun, PDG d'EDW.

Création d'une base de données d'informations ESG

Concrètement, le projet GAS contribuera aux objectifs de l'initiative KlimFi en proposant un cadre pour de nouveaux produits respectueux du climat et en améliorant la qualité et la disponibilité des données grâce à une base de données type pour les informations ESG. Cette base de données permettra le reporting des informations ESG au niveau d'exposition unique, et l'enrichissement des données au niveau du prêt et du leasing, avec les notations ESG des entreprises productrices et les détails des émissions et des caractéristiques des véhicules. Dans ce contexte, EDW développera la base de données ESG en tant qu'outil pour étudier le marché émergent des prêts/leasings automobiles respectueux de l'environnement et pour développer des modèles de risque de crédit correspondants, et la mettra à la disposition de l'équipe de recherche de SAFE dirigée par Loriana Pelizzon chez SAFE, qui pourra ainsi fournir des résultats de recherche fiables.

En tant que registre de titrisation reconnu par l'Autorité européenne des marchés financiers et la Financial Conduct Authority britannique, EDW a été créé en 2012 en tant que premier registre de titrisation en Europe afin de faciliter la collecte, la validation et le téléchargement de données standardisées au niveau des crédits individuels pour les ABS et les portefeuilles de crédits privés.

EDW stocke les données au niveau des prêts et la documentation correspondante pour les investisseurs et les autres acteurs du marché. En tant qu'infrastructure de marché, EDW vise à renforcer la transparence et à restaurer la confiance dans le marché ABS. Grâce aux données d'EDW, les utilisateurs peuvent analyser plus efficacement les portefeuilles sous-jacents et les comparer systématiquement.

