/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Nomination du Conseil des ministres - Rassemblement de profs/

MONTRÉAL, le 18 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Les personnes représentant les médias sont invitées à un rassemblement organisé par la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) lors de la nomination du Conseil des ministres demain, le jeudi 20 octobre 2022, à 13 h, au 1054, rue des Parlementaires, à Québec.

Durant la campagne électorale, la FAE a maintes fois dénoncé que l'éducation n'avait pas été suffisamment abordée, alors que le système scolaire public croule sous les problèmes et que la profession enseignante est mal en point. La trentaine d'enseignantes et enseignants présents ont de nombreuses attentes envers le nouveau Conseil des ministres et souhaitent en faire part publiquement.

La présidente de la FAE sera présente au rassemblement afin de répondre aux questions des médias et sera disponible pour des entrevues dès 12 h.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Manifestation lors de la nomination du Conseil des ministres de François Legault



Qui : 30 enseignantes et enseignants, dont la présidente de la FAE, Mélanie Hubert



Quand : Jeudi 20 octobre 2022, à partir de 13 h



Lieu : 1054, rue des Parlementaires, à Québec

À propos de la FAE

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent plus de 60 000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire de l'École Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que 2 600 membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans les régions de Montréal, de la Capitale-Nationale, de Laval, de l'Outaouais, des Laurentides, de l'Estrie et de la Montérégie, où se situent les quatre plus grands pôles urbains du Québec.

