/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement fédéral annonce un nouveau partenariat afin d'augmenter le nombre de stages pour apprentis au Canada/

GATINEAU, QC, le 19 oct. 2022 /CNW/ - Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, sera à Gatineau pour annoncer du financement qui sera versé à l'Association des femmes autochtones du Canada dans le cadre d'un projet visant à aider les femmes autochtones et les personnes bispirituelles et de sexe différent à trouver un stage pour apprentis dans les petites et moyennes entreprises.

Le ministre sera accompagnée de Greg Fergus, secrétaire parlementaire du premier ministre et secrétaire parlementaire de la présidente du Conseil du Trésor.

L'annonce sera faite au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough.

Une séance de photo et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le jeudi 20 octobre 2022



Heure : 9 h 30 (EST)



Lieu : L'Association des femmes autochtones du Canada

Salle de la Terre Mère

120, Promenade du Portage

Gatineau, Québec

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 8 h (EST) le jeudi 20 octobre 2022. Veuillez préciser si vous assisterez à l'événement en personne ou virtuellement. Des renseignements complémentaires seront fournis aux personnes inscrites.

