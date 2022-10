40 Géants pour Leucan : Mission accomplie





L'Association réunit 40 Géants qui, ensemble, investissent 1,6 million de dollars afin d'améliorer les traitements et la vie des enfants ayant survécu au cancer.

MONTRÉAL, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Leucan est fière d'annoncer la conclusion heureuse de sa campagne de financement majeure 40 Géants pour Leucan. Lancée en 2018 pour souligner les 40 ans de l'Association, cette initiative avait pour objectif de réunir 40 personnes qui s'engagent à remettre chacune 40 000 $ ou plus à l'Association. Leur idée de grandeur : amasser 1,6 million de dollars afin d'améliorer les traitements et la vie des enfants ayant survécu au cancer. Leucan remercie chaleureusement les 40 Géant.es qui ont joint le mouvement.

« L'image du Géant illustre bien la grandeur d'âme que ces donateurs ont démontrée. C'est d'ailleurs avec une immense fierté que nous pouvons dire aujourd'hui - Mission accomplie. Leur générosité nous inspire à travailler sans relâche pour soutenir les familles qui traversent ces moments si difficiles. Grâce à eux, elles peuvent regarder l'avenir avec espoir. », explique Juli Meilleur, Directrice générale de Leucan.

Les 40 Géant.es de Leucan :

* en ordre de date d'acceptation

Stéphane Chevigny , Président-directeur général, Le Groupe Intersand Canada

, Président-directeur général, Le Groupe Intersand Canada Franca Riso , Vice-présidente, Groupe MONTONI

, Vice-présidente, Groupe MONTONI Geneviève Brouillard , Première vice-présidente, Région Québec et Est de l' Ontario , Banque Scotia

, Première vice-présidente, Région Québec et Est de l' , Banque Scotia Louis Pilon , Président et Chef de la direction, Jamp Pharma

, Président et Chef de la direction, Jamp Pharma Nadine Renaud-Tinker , Présidente, Direction du Québec, RBC Banque Royale

, Présidente, Direction du Québec, RBC Banque Royale Mélanie Parent , Ferme Ghislain Brodeur inc.

, Ferme Ghislain Brodeur inc. Stéphane Piché , Associé - fondateur, Premium Ressources Humaines

, Associé - fondateur, Premium Ressources Humaines Danielle Lysaught , Directrice, Fonds Hamelys

, Directrice, Fonds Hamelys Barry Cole , Directeur général et président du conseil, Fondation Cole

, Directeur général et président du conseil, Fondation Cole Dominique Majeau , Présidente, Les Jardins Aromes & Saveurs Inc.

Présidente, Les Jardins Aromes & Saveurs Inc. Jean Leblond

Larry Rossy , Président du conseil d'administration, Dollarama Inc., La Fondation de la famille Rossy

, Président du conseil d'administration, Dollarama Inc., La Fondation de la famille Rossy Nathalie Larue , Première vice-présidente, Stratégie, Marketing Mouvement et Services aux particuliers, Mouvement Desjardins

, Première vice-présidente, Stratégie, Marketing Mouvement et Services aux particuliers, Mouvement Desjardins Véronique Tougas , Présidente, Groupe Cambli inc.

, Présidente, Groupe Cambli inc. Pierre-Luc Richard , Président, Ressources PLR

Président, Ressources PLR Jean-Guy Desjardins , Fondation Famille Jean-Guy-Desjardins

, Fondation Famille Jean-Guy-Desjardins Léon Gosselin , Fondation Famille Gosselin

, Fondation Famille Gosselin Cyril Paciullo , Président, Positive Byte

, Président, Positive Byte Raymond Ouellette , Fondation Nicole Bissonnette et Raymond Ouellette

, Fondation Nicole Bissonnette et Éric Fortin , Administrateur et secrétaire, Fondation Lise et Richard Fortin

, Administrateur et secrétaire, Fondation Lise et Mario Caron , Vice-président, Banque Nationale Gestion privée 1859

, Vice-président, Banque Nationale Gestion privée 1859 Roland O. Cyrenne , C.Q.

Marielle Jetté , Présidente, Fondation Bergeron-Jetté

, Présidente, Fondation Bergeron-Jetté Nicolas Rouault , Vice-président, Stratégie et développement, Revenu fixe, CDPQ

, Vice-président, Stratégie et développement, Revenu fixe, CDPQ Fannie Jacques , Vice-présidente, Personnes et culture, TELUS

, Vice-présidente, Personnes et culture, TELUS Stéphen Bouchard , Président, Labelink

, Président, Labelink Brigitte Jalbert , Présidente, Les Emballages Carrousel Inc.

, Présidente, Les Emballages Carrousel Inc. Nancy Raymond , Présidente, Steamatic Canada

, Présidente, Steamatic Canada Ghislain Pomerleau , Directeur général par interim, Niobec

, Directeur général par interim, Niobec Nader Hamid , Gestionnaire de portefeuille, iA Gestion privée de patrimoine

, Gestionnaire de portefeuille, iA Gestion privée de patrimoine Sergio Lifraine , Président, Groupe Mono Serra

, Président, Groupe Mono Serra Patrick Chamberland , Co-fondateur, CFO & COO de Cook It

, Co-fondateur, CFO & COO de Cook It Sandra Chartrand , Présidente, Fondation Sandra et Alain Bouchard

, Présidente, Fondation Sandra et Maxime Laviolette , Directeur général, Dessercom

Directeur général, Dessercom Denis Ricard , Président et chef de la direction, IA Groupe Financier

, Président et chef de la direction, IA Groupe Financier Luc Bertrand , Accès Location +

, Accès Location + Danny Di Schiavi , Administrateur, Fondation Familiale Elina & Giuseppe Borsellino

Trois généreux donateurs ont accepté d'être des Géants pour Leucan tout en demeurant anonymes.

Geste de géant permettant d'offrir les meilleurs traitements au monde

Les fonds amassés seront directement utilisés pour améliorer les traitements contre le cancer chez l'enfant et la qualité de vie des survivants. Les investissements faits par Leucan permettent ainsi l'accès aux meilleurs traitements au monde, adaptés pour chaque enfant par type de cancer. Au Québec, près d'une famille par jour reçoit un diagnostic de cancer chez son enfant. Chaque année, Leucan soutient entre 1 000 et 1 500 familles.

Pour en apprendre davantage sur les services de Leucan, visitez le https://www.leucan.qc.ca/services.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis près de 45 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses nombreux bureaux, Leucan est présente à travers le Québec.

