Allianz préconise des réparations écologiques





Le 10e Allianz Motor Day a abordé la question de savoir dans quelle mesure le secteur de l'assurance automobile peut être durable. Les discussions lors de l'événement international organisé par Allianz étaient axées sur la manière dont l'électromobilité peut être promue comme levier clé pour la décarbonisation, aussi bien du côté produit que du côté service, et comment les émissions de CO 2 peuvent être réduites grâce à une gestion durable des sinistres.

Réparer plutôt que d'installer des pièces neuves

La proposition d'Allianz était claire : « Dans le secteur de l'assurance automobile, nous voyons de nombreux leviers pour une gestion durable des sinistres, permettant de réduire significativement les émissions de CO 2 », a déclaré Klaus-Peter Roehler, membre du conseil d'administration d'Allianz SE, responsable des activités d'assurance en Allemagne, en Suisse, en Europe centrale et de l'est, ainsi que des départements Assurances multirisques mondiales, SMC et Sinistres mondiaux. « Dans ce contexte, trouver des opportunités adaptées pour réparer plutôt que d'utiliser des pièces neuves revêt la plus haute importance. »

La majorité des dégâts consécutifs à une collision de véhicules motorisés sont d'importance faible à modérée, affectant principalement les pièces extérieures du véhicule. Pour ces dégâts, il existe des options de réparations écologiques. La production d'une pièce neuve a une empreinte CO 2 sensiblement supérieure à une réparation. « Bien que ces options de réparation soient déjà utilisées aujourd'hui, nous entrevoyons un grand potentiel d'améliorations dans ce domaine. Si les assureurs augmentent les taux de réparation en Europe de seulement deux points de pourcentage par an, d'après les calculs de nos experts, près de 30 000 tonnes d'émissions de CO 2 peuvent être évitées, l'équivalent de la consommation énergétique annuelle d'environ 5 100 foyers », a expliqué M. Roehler. « Cela étaye notre proposition d'augmenter les réparations écologiques à l'avenir. »

Certification d'ateliers durables

Un autre levier pour une gestion plus durable des sinistres est la certification standardisée d'ateliers sur les marchés européens selon des critères de durabilité. « Allianz, ainsi que d'autres parties prenantes dans le secteur automobile, souhaiteraient créer des normes communes à toute l'Europe », a précisé M. Roehler. « Ce serait la seule manière pour nous d'intégrer de manière consciente le respect des critères de durabilité pour choisir un atelier. »

Faisons en sorte que les véhicules électriques conviennent aux masses

La loi européenne sur le climat stipule que l'Europe doit devenir climatiquement neutre d'ici 2050 et que, d'ici 2030, on doit parvenir à une réduction d'au moins 55 pour cent des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 1990. Les activités de la Net Zero Insurance Alliance (NZIA), organisée par les Nations Unies, contribuent à cette réduction globale. Allianz a été précurseur et a cofondé la NZIA à l'été 2021, dans le but de promouvoir la décarbonisation des portefeuilles d'assurance.

« Nous adoptons une approche globale de la mobilité durable. Et une chose est claire : Sans mobilité durable et l'expansion constante de la mobilité électrique, les objectifs ambitieux de l'UE ne peuvent être atteints », a affirmé M. Roehler. « Pour que la mobilité électrique convienne aux masses, tous les participants au marché doivent créer des solutions dans l'intérêt des clients. Cela inclut, entre autres, un développement plus rapide de l'infrastructure de recharge, des tarifs compétitifs et des services pratiques liés aux véhicules électriques. »

Une plateforme pour les véhicules électriques pour aider les clients à prendre des décisions en matière de mobilité durable

Allianz s'associe avec des experts et marques reconnus pour créer une plateforme numérique dédiée aux véhicules électriques. La plateforme fournira des informations complètes aux clients au sujet de la mobilité électrique et offrira un marché organisé pour tout ce qui concerne les véhicules électriques. Les offres de la plateforme couvrent des informations sur des sujets comme la couverture ou les stations de recharge ; des services comme un contrôle de la batterie avant d'acheter/vendre un véhicule électrique d'occasion ; l'installation de bornes de recharge avec contrôle sur place ; ainsi qu'une carte de recharge à des conditions avantageuses. Sont également inclus des produits d'assurance appropriés pour les véhicules électriques. La plateforme sera mise en service début 2023, en commençant par l'Allemagne. Au cours de l'année prochaine, Allianz Partners facilitera son déploiement sur de nombreux autres marchés. « Avec cette plateforme, Allianz vise à aider ses clients à décider en faveur de la mobilité durable en leur proposant une vaste gamme d'informations, de produits et de services liés à l'électromobilité, tout cela dans un cadre unique », a ajouté M. Roehler.

À propos d'Allianz

Le groupe Allianz est l'un des leaders mondiaux de l'assurance et de la gestion d'actifs avec plus de 126 millions* de clients particuliers et professionnels dans plus de 70 pays. Les clients d'Allianz bénéficient d'une large gamme de services d'assurance aux particuliers et aux entreprises, allant de l'assurance de biens, l'assurance vie et maladie, à des services d'assistance, d'assurance-crédit et d'assurance entreprise mondiale. Allianz, l'un des plus grands investisseurs au monde, gère environ 809 milliards d'euros pour le compte de ses preneurs d'assurance, tandis que ses gestionnaires d'actifs PIMCO et Allianz Global Investors gèrent 2 000 milliards d'euros d'actifs pour le compte de tiers. Grâce à notre intégration systématique de critères écologiques et sociaux dans nos processus d'affaires et nos décisions d'investissement, nous nous classons parmi les leaders du secteur de l'assurance dans l'indice Dow Jones Sustainability. En 2021, plus de 155 000 collaborateurs ont réalisé un chiffre d'affaires total de 148,5 milliards d'euros et un résultat opérationnel de 13,4 milliards d'euros pour le groupe.

Ces analyses sont, comme toujours, assujetties à la décharge de responsabilité présentée ci-dessous.

* Comprenant les entités non consolidées avec des clients Allianz.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs

Ce document inclut des énoncés prospectifs, telles que les perspectives ou les attentes, qui sont basés sur les opinions et hypothèses actuelles de la direction et assujettis à des risques et incertitudes, connus et inconnus. Les résultats, les chiffres de performance ou les événements réels pourraient varier de manière significative par rapport à ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs.

Des variations peuvent se produire en raison de changements dans des facteurs tels que, entre autres : (i) la situation économique et concurrentielle générale dans le coeur de métier et les principaux marchés d'Allianz, (ii) la performance des marchés financiers (en particulier la volatilité, la liquidité et les incidents de crédit sur les marchés), (iii) la mauvaise publicité, les mesures réglementaires ou contentieux en rapport avec le groupe Allianz, d'autres entreprises bien connues et le secteur des services financiers de manière générale, (iv) la fréquence et la gravité des sinistres assurés, y compris ceux résultant de catastrophes naturelles, et l'évolution des dépenses liées aux sinistres, (v) les taux de mortalité et de morbidité et leurs tendances, (vi) les niveaux de persistance, (vii) l'étendue des défaillances de crédit, (viii) les niveaux des taux d'intérêt, (ix) les taux de change, notamment le taux de change EUR/USD, (x) les modifications apportées aux lois et réglementations, y compris aux règles fiscales, (xi) l'impact des acquisitions incluant et liées aux questions d'intégration et aux mesures de réorganisation, et (xii) les conditions concurrentielles générales qui, dans chaque cas individuel, s'appliquent aux niveaux local, régional, national et/ou mondial. Bon nombre de ces changements peuvent être exacerbés par les activités terroristes.

Aucune obligation de mise à jour

Allianz rejette toute obligation de mise à jour d'un quelconque énoncé prospectif ou information contenu dans les présentes, à l'exception des informations que la loi l'oblige à divulguer.

Note de confidentialité

Allianz SE s'engage à protéger vos données personnelles. Découvrez-en plus dans notre déclaration de confidentialité.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

