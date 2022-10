TCL prend des mesures importantes dans le métavers





La toute première campagne visant le métavers offre aux consommateurs de nouvelles façons d'interagir avec les produits de TCL

HONG KONG, le 19 oct. 2022 /CNW/ - /CNW/ -- TCL Electronics (1070.HK), un acteur majeur de l'industrie mondiale de la télévision et de l'électronique grand public, annonce aujourd'hui son projet passionnant dans le métavers.

Pour marquer cette étape importante de son parcours vers le métavers, TCL lancera une campagne d'Halloween sur la plateforme de jeu virtuel Roblox afin de permettre aux utilisateurs de créer leurs propres expériences immersives. TCL a mis sur pied une fête virtuelle intéressante sur le thème de l'Halloween pour établir des liens avec le public dans un monde virtuel personnalisé.

Chef de file technologique mondial qui se consacre à l'innovation continue, TCL permet aux gens de profiter d'expériences de visionnement de qualité grâce à sa télévision et à ses écrans intelligents. Aujourd'hui, l'entreprise renforce ses liens avec les consommateurs de la prochaine génération en leur offrant une façon tendance, amusante et immersive d'interagir avec TCL dans le métavers. À l'avenir, TCL s'attend à explorer et à développer davantage d'opportunités qui amèneront nos clients à profiter encore plus des produits TCL dans le métavers et au-delà.

La campagne de l'Halloween sera lancée sur les comptes de médias sociaux de TCL dans plusieurs marchés*. TCL invitera le public à participer à sa fête d'Halloween #Fun_Tastic à la Dream House, dans le métavers sur Roblox dès le 21 octobre 2022.

Bienvenue à la maison de rêve de TCL

Lorsque les utilisateurs entrent dans la maison de rêve, TCL les invite à vivre l'ambiance de la fête #Fun_Tastic et à commencer leur aventure en choisissant un costume d'Halloween personnalisé pour leur avatar. Ils sont maintenant prêts à explorer la maison de rêve pour vivre des expériences virtuelles et interagir avec la technologie TCL.

TCL a créé une foule de jeux d'Halloween et d'expériences de fête qui intègrent les produits de TCL dans diverses salles pour que les utilisateurs puissent les découvrir. Proposant des décorations sur le thème de l'Halloween et un éclairage mystérieux, chaque salle s'articule autour des divers attributs d'un certain nombre de climatiseurs à DEL C935 et C835, barres de son et climatiseurs FreshIN+ très populaires de TCL avec des activités de décoration et de décoration uniques.

En explorant la maison, les utilisateurs peuvent jouer à des mini-jeux, profiter de surprises dans tous les coins ou simplement se détendre dans leur chambre préférée. Parmi les autres activités amusantes, mentionnons un kiosque photo virtuel où les utilisateurs peuvent enregistrer leurs moments de la fête de l'Halloween et les partager sur les médias sociaux.

Les utilisateurs peuvent accéder à la fête d'Halloween #Fun_Tastic sur Roblox via les plateformes de médias sociaux de TCL.

International : Facebook , Instagram , Twitter , YouTube .

Amérique du Nord : Twitter

Italie : Instagram

Mexique : Facebook - Instagram -

Royaume-Uni : Instagram , YouTube

Inde : Facebook , Instagram , Twitter , YouTube .

Espagne : Instagram

Arabie Saoudite : Facebook , Instagram , YouTube

Afrique de l'Est : Facebook , Instagram -

Japon : Twitter

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur dominant du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle exerce ses activités dans plus de 160 marchés à l'échelle mondiale. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public tels que les téléviseurs, les appareils audio et les appareils ménagers intelligents. Visitez la page d'accueil de TCL à https://www.tcl.com .

