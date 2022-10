Global Times : La Chine présente la modernisation à l'orientale, en pilotant l'économie du pays vers une croissance plus juste et novatrice





BEIJING, 19 octobre 2022 /CNW/ - Dimanche, la Chine a présenté son approche orientale pour se moderniser, alors que le Parti communiste chinois (PCC) s'est fixé pour objectif de diriger les efforts nationaux visant à accélérer la création d'un nouveau modèle de développement et à promouvoir un développement de grande qualité.

Le socialisme scientifique a fait preuve d'une nouvelle vitalité en Chine au XXIe siècle et la modernisation à la chinoise a offert une nouvelle option à l'humanité pour se moderniser, a déclaré Xi Jinping dimanche dans un rapport présenté à l'ouverture du 20e Congrès national du PCC.

« À partir de ce jour, la tâche centrale du PCC consistera à diriger le peuple chinois de tous les groupes ethniques dans un effort concerté pour réaliser l'objectif du deuxième centenaire, à savoir faire de la Chine un grand pays socialiste moderne à tous les égards et faire progresser le renouveau de la nation chinoise sur tous les fronts grâce à la voie chinoise vers la modernisation », a-t-il déclaré.

Alors que le principal Congrès du PCC ancre le pays vers une croissance plus écologique, plus juste, plus sûre et plus innovante dans les années à venir, il a souligné que l'économie mondiale dépendra d'une Chine plus prospère que jamais.

Nouvelle option pour la modernisation

La voie chinoise vers la modernisation, l'un des points clés du rapport de M. Xi à la séance d'ouverture de dimanche, est presque instantanément devenue une expression à la mode répétée dans le monde entier.

Dans son rapport, M. Xi a réaffirmé que la modernisation chinoise est la voie socialiste poursuivie sous la férule du PCC. Il a souligné que la modernisation chinoise est celle d'une énorme population, d'une prospérité commune à tous, des progrès matériels, culturels et éthiques, de la coexistence harmonieuse entre l'humanité et la nature et du développement en paix, ajoutant qu'elle offre à l'humanité « un nouveau choix » pour réaliser la modernisation.

Tian Yun, ancien vice-directeur de l'Association des opérations économiques de Beijing, a affirmé dimanche au Global Times que le discours d'ouverture mettait pour la première fois en vedette la modernisation à la chinoise et qu'il la présentait comme la mission fondamentale du PCC dans le voyage vers la nouvelle ère.

« Le 19e Congrès national du PCC a esquissé un cheminement vers une modernisation à la chinoise, mais le concept demeure vague. Comme il est très difficile de concrétiser la modernisation dans le contexte des normes techniques de la Banque mondiale, compte tenu de la situation et des caractéristiques uniques de l'économie chinoise, le rapport présenté dimanche élargit le concept et lui donne une nouvelle connotation », s'est réjoui M. Tian.

Il a fait l'éloge de la modernisation à la chinoise, qu'il a louée comme offrant nouveau paradigme de modernisation à l'ère de la mondialisation.

La Chine suit la bonne voie vers la mondialisation économique. Elle s'est engagée à travailler avec d'autres pays pour favoriser un environnement international propice au développement et créer de nouveaux moteurs de la croissance mondiale, selon M. Xi.

Les cinq aspects inhérents à la définition de la modernisation à la chinoise énoncent les principes directeurs de la marche de la Chine vers l'objectif du deuxième centenaire et, lorsque cet objectif sera atteint, cela pourrait marquer une réalisation sans précédent dans l'histoire de l'humanité et « une révolution fondamentale de la conjoncture mondiale », a confié dimanche au Global Times Yao Jingyuan, chercheur spécial de la Chambre des conseillers du Conseil des affaires d'État.

« La Chine compte 1,4 milliard d'habitants, ce qui est plus que la population totale de tous les pays modernisés [selon la définition actuelle]. Cela signifie que lorsque la Chine atteindra son deuxième objectif du centenaire, elle disposera d'une économie modernisée offerte à la plus grande population au monde », a déclaré M. Yao.

« Je crois que les décisions prises lors du 20e Congrès du Parti seront une réponse valable aux défis du monde moderne et détermineront le cours du développement socio-économique de la Chine non seulement pour les cinq prochaines années, mais aussi, comme le veut la tradition chinoise, à beaucoup plus long terme », a soutenu cette fin de semaine au Global Times l'ambassadeur du Bélarus en Chine, Yuri Senko.

Au cours des cinq années qui se sont écoulées depuis le 19e Congrès, l'ordre du jour socio-économique de la Chine a connu des changements notables, pour un certain nombre de raisons objectives, a rappelé l'ambassadeur.

Nouveau modèle de développement

« La Chine va accélérer la création d'un nouveau modèle de développement et promouvoir un développement de grande qualité », a déclaré M. Xi dimanche. « Pour bâtir un pays socialiste moderne dans tous ses aspects, nous devons d'abord et avant tout promouvoir un développement de grande qualité. » Selon lui, plus précisément, le système industriel sera modernisé, avec des mesures visant à faire progresser la nouvelle industrialisation et à renforcer la force de la Chine dans les domaines de la fabrication, de la qualité des produits, de l'aérospatiale, des transports, du cyberespace et du développement numérique.

Pour faire progresser la revitalisation de ses régions rurales, la Chine continuera d'accorder la priorité au développement agricole et rural, de consolider et d'étendre ses réalisations en matière de réduction de la pauvreté et de renforcer les fondements de la sécurité alimentaire sur tous les plans.

De plus, le PCC mettra tout en oeuvre pour résoudre les difficultés et les problèmes pressants qui préoccupent le plus le peuple et améliorer le système de base des services publics afin d'en élever les normes et de rendre les services publics plus équilibrés et accessibles, afin de réaliser de grands progrès dans la promotion de la prospérité commune, selon M. Xi.

Il a soutenu que la Chine améliorera le système de distribution des revenus. « Nous veillerons à ce qu'il y ait plus de travail, mieux rémunéré et nous encouragerons le peuple à atteindre la prospérité grâce au travail acharné. Nous allons promouvoir l'égalité des chances, augmenter les revenus des personnes qui gagnent peu et accroître la taille du groupe à revenu moyen », a détaillé M. Xi.

Proposée dans un contexte de profonds changements jamais vus depuis un siècle, la modernisation à la chinoise suit la tendance de l'époque et répond aux exigences du développement de la Chine en tant que plus grand pays en développement du monde, a expliqué dimanche au Global Times Wan Zhe, économiste et professeure à l'École de la Ceinture et de la Route (Belt and Road School) de l'Université normale de Beijing.

« Avec des objectifs comprenant la prospérité commune à tous, la coexistence harmonieuse de l'humanité et de la nature et le développement pacifique, la modernisation à la chinoise ne diffère pas fondamentalement des autres pays, mais souligne le contexte et le socialisme propres à la Chine avec des caractéristiques chinoises », a déclaré Mme Wan.

Selon Cao Heping, économiste à l'Université de Pékin, la modernisation à la chinoise est unique en ce sens qu'elle repose sur le PCC, puisque le Parti a toujours été attaché à la philosophie du développement axé sur le peuple tout en apprenant la modernisation des autres.

Après le 20e Congrès national, le pays intensifiera probablement ses efforts dans trois domaines importants, à savoir le développement de l'économie réelle, l'amélioration du système de distribution des revenus et la sécurité des céréales, estime Mme Wan.

« Réitérant leur attachement à la sécurité et au développement vert, les autorités accorderont de l'importance à la réalisation de percées dans les technologies de pointe, tout en améliorant la résilience et la capacité des chaînes industrielles et d'approvisionnement afin de renforcer les bases pour construire une puissance manufacturière et fournir notre propre solution de restructuration des chaînes industrielles internationales », a-t-elle déclaré.

