La campagne « Vous faire découvrir les Bahamas » du ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des Bahamas prend d'assaut le sud-est des États-Unis





Des missions de vente et de marketing mondiales sont prévues dans les villes de Charlotte et de Raleigh

NASSAU, Bahamas, le 19 oct. 2022 /CNW/ -- Le ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation (BMOTIA) des Bahamas poursuivra avec succès sa série de missions de ventes et de marketing mondiales avec des événements consécutifs en Caroline du Nord le mercredi 19 octobre à Charlotte et le jeudi 20 octobre à Raleigh . Ces événements, qui visent à solidifier les relations avec les partenaires touristiques et à stimuler l'arrivée de visiteurs dans la région, devancent d'un mois l'ouverture des vols directs tout au long de l'année entre Charlotte/Raleigh et l'île Grand Bahama, à compter de novembre.

L'honorable I. Chester Cooper, vice-premier ministre et ministre du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation, dirigera la délégation des Bahamas composée de madame Ginger Moxey, ministre de Grand Bahama, de Latia Duncombe, directrice générale par intérim (BMOTIA), de hauts responsables du tourisme aux Bahamas, de partenaires hôteliers des Bahamas, de représentants des ventes et des professionnels du tourisme et de représentants des destinations. Ils participeront tous à une série d'événements comprenant des réunions avec des intervenants clés et des représentants des médias de l'industrie du tourisme, ainsi qu'à des soirées d'inspiration culturelle au Marriott Charlotte SouthPark, à Charlotte et au Raleigh Marriott City Center, à Raleigh.

Les invités auront un avant-goût de la culture bahamienne grâce à des hors-d'oeuvre et des bouchées savoureuses inspirés de l'île, ainsi qu'à des cocktails, de la musique et des divertissements sur le thème bahamien grâce à un spectacle électrisant de Junkanoo qui terminera la soirée en beauté. Une séance de questions et réponses en direct mettra en lumière la constante augmentation du tourisme aux Bahamas, les projets de croissance et d'innovation, ainsi que la beauté et l'attrait des 16 îles. Les nombreuses raisons pour lesquelles les Bahamas sont une destination prisée seront également évoquées.

« La facilité d'accès aux Bahamas en provenance de la Caroline du Nord en fait une excellente escapade pour les voyageurs du sud-est du pays, a déclaré la directrice générale par intérim Latia Duncombe. Nous avons hâte d'informer les médias, les agents de voyages, les intervenants de l'industrie, etc. des nombreuses options de vols directs vers les destinations à travers les îles des Bahamas. Par exemple, les nouveaux vols directs pour Grand Bahama avec American Airlines au départ de Charlotte seront lancés le 5 novembre et la nouvelle liaison Bahamasair à partir de Raleigh sera lancée le 17 novembre. »

Le transporteur national des Bahamas s'est associé au BMOTIA pour présenter un nouveau vol direct Bahamasair de Freeport à Raleigh-Durham le mois prochain, et a participé au North Carolina Wine Fest et à la North Carolina State Fair les 15 et 16 octobre pour promouvoir son nouveau service.

La série de missions de vente et de marketing mondiales a commencé en septembre à Fort Lauderdale et Orlando, en Floride. Voici quelques-unes des prochaines destinations aux États-Unis et au Canada : Toronto , Calgary et Montréal au Canada et Houston , au Texas. La campagne du BMOTIA se rendra également à Los Angeles, en Californie, et à Atlanta, en Géorgie.

