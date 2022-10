Jabra lance un nouveau casque d'écoute sans fil conçu pour assurer la communication des travailleurs de première ligne où qu'ils soient





Le Jabra Perform 45 renforce les capacités des travailleurs de première ligne avec son casque d'écoute mono sans fil Bluetooth ® .

. Facilement intégré aux plateformes « Push-To-Talk », le casque d'écoute optimise la communication dans les environnements de travail de première ligne.

Il est conçu pour être porté toute la journée et offre un confort, une flexibilité et une facilité d'utilisation exceptionnels.

LOWELL, Massachusetts, 19 octobre 2022 /CNW/ - Jabra , un chef de file en matière de solutions audio, vidéo et bureautique personnelles, lance le Jabra Perform 45, le premier de sa nouvelle gamme de produits Jabra Perform qui vise à faciliter la transformation numérique du travail de première ligne. Les recherches* effectuées à ce jour ont révélé que de nombreux travailleurs de première ligne estiment ne pas disposer des bons outils technologiques et de l'accès à l'information adéquat pour faire leur travail efficacement. Le discret casque d'écoute mono Bluetooth® répond à ces préoccupations grâce à sa conception compacte et à son bouton « Push-to-Talk » (PTT). Les travailleurs de première ligne peuvent communiquer directement avec leurs collègues instantanément et prendre des décisions éclairées plus rapidement, ce qui accroît leur productivité et leur rendement au sein de l'entreprise, tout en améliorant la satisfaction des clients.

Connectivité simplifiée

Afin de pouvoir trouver rapidement les bons boutons, les travailleurs devant sans cesse passer de l'atelier à la salle des stocks requièrent une interaction minimale avec les boutons et un placement intuitif de ceux-ci. Grâce au bouton PTT situé directement sur le casque d'écoute, les travailleurs peuvent répondre à toutes les questions urgentes et résoudre les problèmes presque instantanément, peu importe où ils se trouvent. La fonctionnalité PTT est unique en son genre pour ce type de casque et contribue à rendre les travailleurs plus productifs.

Le bouton PTT est directement compatible avec des plateformes de pointe telles que Walkie Talkie de Microsoft Teams et Zebra Workforce Connect, et peut être intégré à la plateforme préférée de l'entreprise à l'aide de la trousse de développement logiciel de Jabra. Pour obtenir un aperçu complet des appareils utilisés par l'entreprise, les employeurs peuvent utiliser le logiciel de gestion Jabra Xpress , qui permet aux utilisateurs de suivre, de mettre à jour et de personnaliser tous les appareils dans l'ensemble de l'organisation.

Une communication limpide, peu importe l'endroit

Le bruit représente un défi constant pour la plupart des travailleurs de première ligne. Pour cette raison, le Jabra Perform 45 est muni d'un microphone ultrasuppresseur de bruit de pointe qui élimine jusqu'à 80 % du bruit de fond, aidant les collègues à s'entendre correctement sans avoir besoin de répéter. Le haut-parleur a également été optimisé pour maximiser l'intelligibilité de la parole, ce qui permet une communication harmonieuse et ininterrompue pour les deux interlocuteurs.

De plus, la fonctionnalité « Face2Face » garantit l'attention ininterrompue des travailleurs envers leurs clients. Cette fonctionnalité est activée en soulevant le bras de la perche micro en position verticale, ce qui désactive l'audio entrant. Lorsque l'employé est prêt à reprendre la communication avec des collègues sur le canal PTT, il n'a qu'à ramener la perche micro vers le bas pour pouvoir à nouveau recevoir les messages PTT.

Conception légère et confortable permettant une utilisation toute la journée

Dans le contexte d'un environnement actif, il est essentiel que les travailleurs de première ligne soient dotés d'un casque d'écoute léger qui n'alourdit pas leurs mouvements. Le Jabra Perform 45 est compact, et ne pèse que 0,63 oz (18 g). Il s'ajuste confortablement et discrètement autour de l'oreille sur laquelle les travailleurs préfèrent le porter, reflétant ainsi leur disponibilité envers les clients et leur conférant une allure professionnelle. L'appareil comprend trois tailles d'EarGeltm, afin que les travailleurs puissent trouver l'ajustement qui leur convient, que ce soit sur l'oreille gauche ou droite.

« Plus que jamais, nous constatons le rôle essentiel que jouent les travailleurs de première ligne dans des secteurs comme les soins de santé, l'hôtellerie, les entrepôts et le commerce de détail. Ils assurent la cohésion de l'ensemble des opérations. C'est ce qui nous a convaincus que notre nouvelle gamme, Jabra Perform, devait comprendre des produits qui peuvent aider les travailleurs de première ligne à mieux faire leur travail. Nous espérons que les travailleurs de première ligne auront tout ce dont ils ont besoin à portée de main grâce au casque d'écoute Jabra Perform 45, afin qu'ils puissent aider leurs collègues et leurs clients tout en restant concentrés, où qu'ils soient », a déclaré Yves Dupuis, vice-président principal chez Jabra.

Principales caractéristiques du Jabra Perform 45 :

- Petite taille, léger et conception discrète - les travailleurs seront confortables toute la journée et paraîtront accessibles aux clients. Il est durable et conforme à la norme IP54, ce qui fait qu'il résiste à la poussière et à l'eau.

- Microphone supprimant 80 % du bruit et son d'une grande clarté - assurent une communication fluide et ininterrompue.

- « Push-to-Talk » - permet une communication instantanée avec les collègues.

- Facile à installer et d'une utilisation intuitive - il faut appuyer sur un minimum de boutons pour l'utiliser. Il est facile à nettoyer et sa conception est intuitive.

- Autonomie de la batterie et portée étendues - jusqu'à 20 heures d'utilisation en « Push-to-Talk », ou jusqu'à 8 heures si seulement utilisé pour les appels. La portée sans fil est de 100 m (300 pi). Il possède une prise USB-C universelle et compatible avec le socle de charge à 5 emplacements.

- Perche micro mobile - permet de désactiver instantanément tout audio entrant, ce qui permet de se concentrer davantage sur les clients.

- Possibilité de personnaliser et de gérer les appareils - au moyen des logiciels Jabra Direct et Jabra Xpress, disponibles pour une intégration avec la trousse de développement logiciel offerte gratuitement.

Le Jabra Perform 45 est maintenant disponible pour la distribution ainsi que sur Amazon et Jabra.com (prix de détail suggéré par le fabricant : 149 $). Pour en savoir plus sur le Jabra Perform 45, visitez le jabra.com/perform45.

*Sources : Microsoft Work Trend Index: Special Report 2022 , Data Select Frontline and Key Workers Matters

À propos de Jabra

Jabra est un chef de file de l'ingénierie des communications et des solutions pour le son, à la pointe d'une innovation qui ouvre des possibilités aux consommateurs comme aux entreprises. Fiers de faire partie du Groupe GN, nous nous engageons à faire en sorte que les gens entendent mieux, en fassent plus et soient mieux préparés qu'ils ne l'auraient cru possible. L'excellence de Jabra dans l'ingénierie ouvre une voie qui repose sur 150 années de travail de pionnier au sein du Groupe GN. Ceci nous permet de créer des outils intégrés pour les centres d'appels, les bureaux et les équipes réparties, ce qui permet aux professionnels d'être plus productifs, où qu'ils soient. Nos écouteurs et casques d'écoute offrent un plus grand plaisir des appels téléphoniques, de la musique et des médias aux consommateurs. Fondé en 1869, le Groupe GN exerce ses activités dans 100 pays et propose des solutions innovantes, fiables et conviviales. Le Groupe GN emploie 7 000 personnes et, en 2021, a déclaré un chiffre d'affaires annuel de 15,8 milliards de couronnes danoises. Les activités de GN Audio représentent 10,4 milliards de couronnes danoises. GN donne une meilleure sonorité à la vie et est coté sur le NASDAQ de Copenhague. www.jabra.com

© 2022 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque déposée de GN Audio A/S. Toutes les autres marques commerciales mentionnées ici appartiennent à leurs propriétaires respectifs (les concepts et spécifications peuvent faire l'objet de modification sans préavis).

