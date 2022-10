La date limite de divulgation des émissions de carbone du gestionnaire de fonds de HK approche - une solution éprouvée est révélée





HONG KONG, 19 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Governance Solutions Group (GSG), le principal fournisseur de données sur les investissements ESG et la durabilité en Chine, annonce que son offre de données sur les émissions de carbone, Carbon Discovery®, a atteint une masse critique.

Cet avis s'inscrit dans le contexte de l'annonce de la SFC selon laquelle tous les gestionnaires de fonds basés à Hong Kong sont tenus de publier des informations substantielles sur les risques d'investissement liés au climat d'ici le 20 novembre. Plus précisément, les gestionnaires de fonds ayant plus de 8 milliards de dollars HKD d'actifs sous gestion auraient déjà mis en oeuvre des mesures il y a deux mois (le 20 août), mais tous les gestionnaires de fonds doivent se conformer à l'échéance de novembre.

Au cours des six derniers mois, la plateforme de données de GSG a fourni avec succès des services de gestion et de divulgation des risques liés au climat à plus d'une douzaine de gestionnaires d'actifs de premier plan à Hong Kong, dont CSOP Asset Management, Bosera Asset Management (International), Dacheng International, ABCI Asset Management et CISI Asset Management, dont les actifs sous gestion combinés s'élèvent à plus de 300 milliards HKD (38 milliards USD).

Carbon Discovery® de GSG a fourni des solutions de données fiables, complètes et efficaces aux gestionnaires de fonds basés à Hong Kong et dotés d'un organisme de placement collectif, qui sont tenus de soumettre des informations sur la gestion des risques liés au climat au plus tard le 20 novembre de cette année, conformément à la révision substantielle du code de conduite des gestionnaires de fonds (FMCC) effectuée l'année dernière par la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme (SFC) de Hong Kong. Ces données ont comblé un vide dans lequel seules quelques sociétés cotées et émetteurs d'obligations en Chine ont divulgué des données sur le carbone.

Carbon Discovery® est la base de données propriétaire de GSG pour la comptabilité carbone des portefeuilles, lancée en 2021. Cette base de données vise à aider les gestionnaires de fonds à évaluer les risques liés au climat au niveau des actions ou des obligations individuelles ainsi qu'au niveau du portefeuille. En fin de compte, les gestionnaires de fonds peuvent comptabiliser et gérer les émissions de carbone de leur portefeuille, optimiser les stratégies d'investissement liées au carbone et répondre aux exigences de divulgation des régulateurs ou des clients investisseurs. De plus, avec l'aide des données de Carbon Discovery®, les gestionnaires de fonds peuvent mieux s'engager avec les sociétés de leur portefeuille sur la divulgation des données carbone et le développement de stratégies « net zéro ».

Carbon Discovery® est développé sur la base de la méthodologie PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials), largement adoptée au niveau mondial et également reconnue par la SFC, de sorte qu'elle répond parfaitement aux exigences de conformité des gestionnaires de fonds. En outre, les facteurs d'émission utilisés dans son modèle sont établis avec le soutien et les conseils du Centre national de coopération internationale sur la recherche stratégique en matière de changement climatique (NCSC) du ministère de l'écologie et de l'environnement. Cela garantit que les gestionnaires de fonds disposent de solutions de comptabilité carbone spécifiques au marché et faisant autorité.

Les risques liés au climat posent des problèmes micro et macro prudentiels. Alors que la sensibilisation au changement climatique s'est accrue, le changement climatique réel s'est accéléré, avec un impact de plus en plus grave. Compte tenu de son rôle fortement intégré dans la société, le secteur des services financiers est particulièrement sensible aux risques liés au changement climatique. La gestion des risques liés au climat et l'exploitation de la capacité de la finance à favoriser une transition à faible émission de carbone sont devenues un consensus mondial.

Aujourd'hui, les alliances, les initiatives et les réglementations internationales ont accru leur attention sur l'analyse du carbone des portefeuilles. La divulgation quantitative du carbone est devenue vitale pour répondre à des exigences strictes. Pour le secteur financier, les engagements futurs de réduction des émissions sont également devenus la tendance et le centre d'intérêt des propriétaires d'actifs.

Certains gestionnaires de fonds de premier plan, dont CSOP, Bosera international, Dacheng International, ABCI Asset Management, CISI Asset Management, se sont engagés de manière proactive dans des actions de gestion des risques liés au climat. GSG coopère avec ces gestionnaires de fonds de premier plan en proposant à la fois des données sur les émissions de carbone au niveau des actifs (via Carbon Discovery® de GSG) et des services de conseil pour améliorer la résilience climatique et saisir les opportunités liées au climat. De plus, GSG aide ses clients à se conformer aux exigences réglementaires de la FMCC en matière de risques liés au climat, notamment par la mise en place d'une structure de gouvernance, l'évaluation des risques climatiques, l'analyse de scénarios, le calcul de l'empreinte carbone du portefeuille et la communication d'informations.

Grâce à la plateforme d'analyse de données améliorée, qui révèle l'exposition au risque climatique ainsi que les émissions de carbone des actifs sous-jacents, GSG peut désormais fournir aux gestionnaires de portefeuille les outils nécessaires pour calculer instantanément l'empreinte carbone du portefeuille, évaluer les risques climatiques selon différents scénarios et adapter la stratégie des produits en conséquence.

Mme Doris Lian, Présidente, HKCAMA, PDG, Bosera Asset Management (International) Co, Limited

« En tant que signataire des PRI et partisan de la TCFD, nous accordons une grande importance aux investissements durables et aux questions de changement climatique. En nous appuyant sur la base de données Carbon Discovery® de GSG, nous avons effectué un calcul des émissions de carbone pour mieux comprendre l'empreinte carbone de nos produits. Cela nous a permis d'optimiser notre stratégie d'investissement et de réduire notre exposition. Nous avons également apprécié l'apport professionnel de GSG, qui nous a aidés à mettre en place un cadre interne complet de gestion des risques liés au climat, qui, nous en sommes convaincus, renforcera notre résilience face aux risques liés au changement climatique. »

Mme Chen DING, PDG, CSOP Asset Management Limited

« Nous pensons qu'un avenir plus équilibré offrira des opportunités et des rendements à long terme. En utilisant les données et les analyses de GSG, nous avons été en mesure de faire des évaluations qualifiées des risques liés au climat, car cette quantification s'est avérée très utile pour faciliter notre prise de décision en matière d'investissement durable. Cette année, avec le soutien de GSG, nous avons établi notre politique de gestion des risques liés au climat, qui nous sert de cadre et d'orientation pour mieux gérer les risques liés au climat et prendre des mesures concrètes efficaces. Nous sommes impatients de travailler à nouveau avec GSG et d'explorer d'autres possibilités. »

Le Dr. Dequan WANG, PDG, Governance Solutions Group, Vice-président, Comité ESG, HKCAMA

« L'accès à des données quantifiables sur les émissions de carbone est crucial pour les gestionnaires d'actifs afin d'évaluer et de gérer l'impact des risques liés au climat. Sur le marché chinois, où la divulgation des émissions de carbone n'est pas encore obligatoire pour toutes les sociétés cotées et les émetteurs d'obligations, GSG Carbon Discovery®, notre base de données exclusive pour la comptabilité carbone des portefeuilles, offre une solution aux investisseurs avec une méthodologie solide alignée sur le PCAF et la TCFD, ainsi qu'une expertise locale qui garantit l'autorité et l'actualité des paramètres de notre modèle. GSG est honorée d'avoir coopéré avec de nombreux gestionnaires d'actifs de premier plan pour promouvoir l'application de Carbon Discovery®. Nous mettrons tout en oeuvre pour continuer à aider au développement de la gestion des risques climatiques au sein de l'industrie financière. »

À propos de GSG

Governance Solutions Group (GSG) est un conseiller en investissements ESG et durables qui se concentre sur les marchés financiers chinois. GSG est signataire des PRI, ainsi que membre de la Table ronde sur le gouvernement d'entreprise de l'OCDE et de l'ICGN. Nous sommes des formateurs certifiés GRI, un membre de l'Alliance SASB et un partisan de la TCFD. Avec des bureaux à Shenzhen, Pékin, Shanghai et Hong Kong, GSG fournit des recherches et des notations ESG, des données ESG sur les émetteurs chinois, une assistance en matière d'actionnariat actif et des conseils en matière de procuration pour les investisseurs institutionnels.

Le Dr Wang, fondateur et PDG de GSG, est également un expert invité du forum ESG30 de la Chine, vice-président du comité ESG de l'association des gestionnaires d'actifs chinois de Hong Kong, membre du comité d'investissement durable de l'association chinoise de gestion des actifs (AMAC) et conseiller de l'association chinoise de gestion des actifs d'assurance (IAMAC). Il est également membre de l'Institut des directeurs de Hong Kong. Pour plus d'informations, consultez le site suivant : www.governance-solutions.com , ou contacter le Dr Dequan Wang à l'adresse [email protected] , +852 91576618

